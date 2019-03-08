滿載瓦斯瓶小貨車打滑翻車　大小鋼瓶掉滿地險釀災

▲▼ 滿載瓦斯鋼瓶小貨車不慎打滑摔車，鋼瓶掉落滿地，現場一度緊張。（圖／嘉義市消防局提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府消防局7日晚間7時18分接獲民眾報案，嘉義市保義路60號巷口，一輛載有瓦斯桶小貨車發生車禍，現場瓦斯鋼瓶散落滿地，消防局獲報後立即派遣第二大隊後湖分隊消防車及救護車前往處理。



消防人員抵達現場時，發現36歲陳姓小貨車司機站於路旁等待協助，救護人員立即上前評估該司機生命徵象及傷勢，司機意識清楚，表示自己沒有受傷並拒絕送醫，但由於小貨車滿載瓦斯桶，為閃避車輛緊急煞車不慎打滑而翻車，導致20公斤14支、16公斤1支及4公斤3支共計18支瓦斯鋼瓶全數散落大馬路上，幸好沒有瓦斯外洩和爆炸意外。

消防人員立即檢視現場散落的瓦斯桶有瓶身是否變形及使用氣體偵測器檢測有無瓦斯洩漏，同時也一併檢查瓦斯鋼瓶標示，並無逾期鋼瓶，但為防止意外發生，立即通知環境保護局人員到場處理小貨車洩漏的油漬，消防車也在旁戒護，避免發生火災。

陳姓駕駛表示，駕駛小貨車於民雄往市區方向準備送瓦斯至顧客家，行駛於保義路嘉義基督教醫院停車場路口時，為閃避停車場出來的車輛而緊急煞車，加上天雨路滑失控後不慎打滑翻車，相關肇事原因由警方調查中。