台中「美尻」夜店X-CUBE突暫停營業　常客哀號：今天的活動怎辦？

▲台中夜店履履鬧上新聞版面，7日驚傳暫停營業。（圖／組合圖／翻攝自臉書、記者李忠憲翻攝）

地方中心／台中報導

台中知名夜店X-CUBE屢屢因表演尺度太大被警方盯上，但該夜店又打出「全台最強美尻舞團」攬客，因此再次被警方盯上，6日凌晨派出46名警力前往臨檢，當場查獲一名被列為失蹤人口的21歲女子。此外，2月27日又有酒客大叫鬧事，安管還直接爬上酒客車頂砸車，造成轟動，但就在7日下午，該夜店臉書發出暫停營業公告，讓許多原訂今晚要去的網友見狀驚呼「今天的活動怎辦？」

▲台中夜店傳暫停營業。（圖／翻攝臉書X-CUBE）

這間夜店以敢玩著名，先前就曾因尺度問題引發熱議，鹹濕影片還留出造成轟動。影片中一名穿著火辣的長髮爆乳妹坐在一名男子腿上，並引導對方用手狂揉雙峰99下，而對方下半身也配合抖動，現場氣氛嗨爆，但卻也因此被警方盯上，而女舞者、主持人、活動企劃人事後也都分別被判刑。

然而，該店卻依舊罰不怕，再度祭出「全台最強美尻舞團」攬客，引起警方關注，6日凌晨派出46名警力到場臨檢，並當場查獲一名21歲被列為失蹤人口的女子，因此趕緊將她先帶回派出所，並通知家屬帶回。

▲台中夜店又辦美尻派對，警帶回21歲熱褲妹 。（圖／記者李忠憲攝）

此外，2月27日X-CUBE又再度鬧上新聞，10多名酒客在店外爆發衝突，其中夜店安管還爬上對方車頂怒砸，甚至還拿出滅火氣狂灑，火爆場面一度失控，隨後靠著警方的優勢警力才將場面壓制，而該起事件也造成現場多人受傷，最後相關涉案人等依傷害、毀損罪、公然聚眾施強暴脅迫罪移送偵辦。

▲台中夜店2月27日發生鬥毆，安管爬上對方車上砸車。（圖／翻攝東森新聞）

該夜店屢屢造成轟動，但7日下午卻在官方臉書上發出緊急公告，並寫道「致偉大的派對子民們，由於內部重要設備嚴重毀損，已無法負荷日常營運客量，從即日起暫停營業並進行設備維護」，讓許多常客見狀紛紛大嘆可惜，但也有人提到也許是被公家機關刁難，「應該回不來了」。



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