恐怖影像曝！　紅燈橫越馬路　苗栗婦遭貨車衝撞翻滾數十米

▲一名8旬老婦準備橫越馬路時，遭直行貨車衝撞，老婦翻滾數十公尺後，倒地不起。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣一名張姓老婦（80歲），6日傍晚要返家穿越馬路時，因下雨視線不佳，被1輛直行的貨車直接撞上，當場翻滾後倒地不起；貨車駕駛並無酒駕，警方調閱路口監視器發現，老婦違規穿越馬路釀禍，目前轉往台中榮總急救中。

▲張姓老婦被撞後，翻滾數十公尺後倒地不起，送苗栗醫院急救後，因傷重轉送台中榮總搶救中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，張姓老婦家住頭屋，6日傍晚要從苗栗走路回家，行經頭屋大橋前，為公路與經國路口時，因手拿雨傘視線不佳，違規穿越馬路時未注意到直行貨車飛奔而來，當場與詹姓男子所駕駛的貨車發生衝撞，經警方實施酒測後，詹男酒測值為零。

詹姓駕駛表示，當時天色逐漸昏暗，又下著毛毛細雨，加上路口並無斑馬線，根本沒發現老婦拿著雨傘穿越馬路。警方調閱現場監視器發現，老婦並不是行走在斑馬線上，更是在紅燈時穿越馬路。老婦遭撞擊後倒地翻滾多圈，躺在雨泊中，當場顱內出血、手腳多處骨折、腦震盪，經送往衛福部苗栗醫院救治後，轉送台中榮總救治。

警方也呼籲民眾，穿越道路應利用行人穿越道並遵守交通安全規則，以避免危險的發生。