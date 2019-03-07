鳳山惡霸裁定收押　北門里＆鎮北里居民：害怕成刀下冤魂

▲警方上前壓制。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）



地方中心／高雄報導

高雄市鳳山一名陳姓男子稱自己領有殘障手冊「殺人不會被關」，多次持刀恐嚇，讓附近居民人心惶惶，連署要司法機關將陳男收押；未料檢方竟然將他釋放，僅限制住居。隔日陳男再度持刀傷人被抓，這次法官將陳男裁定收押，讓地方居民暫時鬆了一口氣。

陳姓男子2018年底出獄後，多次闖入店家偷竊、騷擾女店員，還拿刀到處恐嚇取財，不僅追殺在公園運動的民眾，還曾拿榔頭衝進廟裡打破信眾的頭，甚至威脅當地檳榔攤老闆娘「我要殺死妳」；每每只要別人不順從他的意思，就會持刀相向。

▲鳳山惡霸在釣蝦場內就開始揮刀、恐嚇人。



事後陳男5日被逮捕，但檢方竟然沒有採取聲押，也不須交保，僅限制他住居後就把人放走。隔天，陳男又在釣蝦場持刀追砍民眾，經警方出動快打部隊、辣椒水壓制，才沒釀成大傷害。

此次檢方亡羊補牢，拿出陳男追砍人的畫面，向法院聲請羈押，避免居民再活在恐懼當中。所幸法官7日下午召開羈押庭，將陳男裁定收押；北門里與鎮北里居民聽聞後都開心歡呼，因為他們終於能稍微喘口氣，暫時不用再害怕陳男突如其來的攻擊，成為刀下冤魂。

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