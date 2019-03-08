　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

「豔荔」荔枝上市囉！高維他命Ｃ　酸甜口感有戀愛感覺

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼豔荔荔枝上市囉！　酸甜口感有戀愛感覺 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣高樹鄉農友鄭盈琅（左）與農糧署南區分署長姚志旺。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉農友鄭盈琅花7年時間栽培台農6號「豔荔」荔枝有成，目前已上市，比玉荷包早快1-2個月，這種荔枝黃金比例酸甜口感，入口微酸，果肉甜美，咬下有戀愛感覺，想嘗鮮的民眾要把握。

鄭盈琅指出，豔荔花芽分化溫度只要22度就能開花，比玉荷包或黑葉要低溫16度才會開花更有競爭力，今年暖冬影響溫度較高，全台許多玉荷包或黑葉都面臨低溫不足無法開花，但「豔荔」卻能一枝獨秀，獨占市場鰲頭，目前已有零星採收。
▲▼豔荔荔枝上市囉！　酸甜口感有戀愛感覺 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台農6號「豔荔」荔枝。

鄭盈琅說，原本在高雄市旗山有3分多地的玉荷包，因興建道路被徵收，就轉而到高樹購地3公頃栽種，經過6年來的種植經驗與研究，終於開花結果；期間雖遇到不少困難及挫折，曾想放棄，但最後仍選擇和班員一起努力，研究如何修剪及肥培管理，直到前年才少量結果，去年和今年產量增加不少，讓他信心大增。

他說，豔荔含有很高的維他命C，吃起來酸甜酸甜，像是戀愛中的情人，令人刻骨銘心難以忘懷，也是自己鍾情豔荔的初衷。

農糧署南區分署分署長姚志旺說，「豔荔」荔枝是鳳山試驗所鄧永興博士研發的新品種，鄭盈琅農友於7年前邀集大樹32班取得權利，在高雄及屏東都有種植。

姚志旺表示，60歲的鄭盈琅原在日本機械公司上班，因對荔枝有特別情感，退休就投入荔枝栽種工作，有感豔荔對氣候的適應性比玉荷包強，且產期錯開更具潛力，因緣際會下取得豔荔品種權，今年讓民眾可以從3月份吃豔荔，5月份吃到玉荷包，緊接黑葉、糯米荔枝上市，產期錯開，整整半年都是荔枝市場。鄭盈琅連絡手機：0937-336748。

ET快訊
高雄舞廳臨檢百名爆乳妹羞遮臉　「阿嬤級」小姐求別拍：孫子會看
快更新！Google Chrome爆重大漏洞　最新版本防惡意
「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激
韓國瑜「一郎聚餐 」照片全曝光！77張行程記錄完整還原真相

關鍵字：屏東縣,高樹鄉,鄭盈琅,台農6號,荔枝

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

為買椰子水！瘋狂三寶連切2車道　重機男被「擠去」撞民宅重傷

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

獨／拍違停車遭打趴倒地　少林拳高手竟不敢還手　原因超暖心

影／楊麗花歌仔戲拒付百萬戲服費　周董《魔杰座》設計師怒告：還我血汗錢

31歲交警郭哲銘猝逝家庭陷困境　「警心行動」助募款

影／正宮逆襲「2手大力推」...小三向右飛噴撞車　網狂重播：超療癒

養「所長雞」只送不賣　村民托孤4幼兒他全包　暖警善舉超催淚　

我屏東我驕傲！潘孟安9日赴彰化　分享台灣燈會經驗

慶祝婦女節　學甲分局鮮花巧克力齊放送

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

人工受孕、試管嬰兒都失敗...　夫妻求子5年成功產子全紀錄

任容萱見185cm帥男模開車一舉動　被電到害羞：好man喔！

張軒睿奶奶突然病逝　Selina淚崩：最終又跟他錯過了！

為了30元...召20人到校外起衝突 國中屁孩深夜談判大亂鬥4送醫

23歲妹子胖到75kg被男友拋棄...　苦練比基尼「凹凸有致」大逆轉！

我屏東我驕傲！潘孟安9日赴彰化　分享台灣燈會經驗

慶祝婦女節　學甲分局鮮花巧克力齊放送

中華醫大環安系　推甄研究所表現亮眼

郭綜合醫院辦家庭日　免費為民眾做癌篩

台南檢警調　拜會立委補選候選人宣導反賄選

吳鳳科大改造受贈婚紗禮服　助民眾圓幸福夢

男子港區徘徊欲輕生　海巡機警主動關懷挽生命

三八婦女節一早就接獲分局長玫瑰花　女警感到很窩心　

「豔荔」荔枝上市囉！高維他命Ｃ　酸甜口感有戀愛感覺

屏東萬丹農友郭仁慈　人如其名對植物很「仁慈」

化妝台賣到缺貨、Coach一天賣500個　電商數據看女人多會花錢

中職／統一會員卡推出九大好康　16日首度開放申辦

直搗高通地盤！蘋果邊訴訟還能邊擴張　擬聘1200名人才

確認恢復運作！北韓快速重建「飛彈發射台」　衛星雲圖全曝光

時力提跨國來台同婚合法　段宜康：根本是在扯後腿

航廈兩度跳電摸黑1h！桃機說明主因　 「燈一閃一閃並非再跳電」

今年拿台灣幾個邦交國？　陸外長王毅仰頭笑答「哈哈」

3年內要談成《南海行為準則》　王毅：更能維護南海航行安全自由

鄧紫棋決裂公司..男友man護航！「手繪圖暗示」嗆爆：不要再被欺負

東京後到台灣打開幕戰？大聯盟：有巨蛋會更有機會

地方熱門新聞

民進黨傳棄保　投誰是鄉親決定

33年「和春影城」將熄燈　高雄..

房裡老街300萬新路毀了　廠商..

鹿港肉包滿肉餡　打臉一字餡

夢幻志願科系　交大授攻略

惡意散布攻擊圖卡　陳筱諭揚言提..

桃園鐵路地下化115年通車為目..

7布袋在動！比丘尼放生蛇嗆：加..

土地公聖誕　新北贈匾表彰寺廟

桃園「經國轉運站」委外招商案多..

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下..

吳志揚勘查桃園鐵路地下化進度

婦女節一早就接獲分局長玫瑰花　..

豔荔荔枝上市囉！　酸甜口感有戀..

更多熱門

相關新聞

旱象災損翻倍達3.5億！高雄市最慘

受暖冬，降雨偏少影響，農委會今（4日）公布最新農業產物損失，已達3億5784萬元，較昨（3日）1億9764萬元翻倍，主要影響農作物就是因缺水而導致減少授粉結果及產量，其中又以高雄市損失7683萬元最嚴重， 其次為嘉義、屏東縣，受損作物主要為荔枝， 被害面積達1784公頃。

旱災釀農損近2億！高雄市最慘

龍眼、荔枝呈頹勢　陳亭妃爭災損補助

旱象衝擊農作物！荔枝最慘估影響7800公頃

「以星換宿」　擦亮屏東天空

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

絕美女醫師仙氣逼人　台大實習捕獲柯P

國中妹「核彈腹痛」醫：有頭！結局綠爆

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵

白富美「零用錢460萬」　媽媽還送她一條街

罹癌阿伯服大麻油2個月　腫瘤縮小

摩鐵內三度拉K！女痙攣暴斃像中邪

快訊／郭宗坤轉加護病房！最新病情曝光

1元「福田水餃」回高雄4個月熄燈

夫買大麻救癌妻　開庭淚懺惹哭法官

高鐵男女56秒離奇鑽外套　乘客全驚呆

爸癌末病逝！請假遭老闆羞辱：去會復活？

快訊／鄧紫棋跟公司鬧翻！宣布終止合作

台南女大生跳9樓亡　他犯忌墜輪迴崩潰

護理師賺錢供讀書！他考上律師秒睡同業

更多

最夯影音

更多

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面