「豔荔」荔枝上市囉！高維他命Ｃ　酸甜口感有戀愛感覺

▲屏東縣高樹鄉農友鄭盈琅（左）與農糧署南區分署長姚志旺。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉農友鄭盈琅花7年時間栽培台農6號「豔荔」荔枝有成，目前已上市，比玉荷包早快1-2個月，這種荔枝黃金比例酸甜口感，入口微酸，果肉甜美，咬下有戀愛感覺，想嘗鮮的民眾要把握。



鄭盈琅指出，豔荔花芽分化溫度只要22度就能開花，比玉荷包或黑葉要低溫16度才會開花更有競爭力，今年暖冬影響溫度較高，全台許多玉荷包或黑葉都面臨低溫不足無法開花，但「豔荔」卻能一枝獨秀，獨占市場鰲頭，目前已有零星採收。



▲台農6號「豔荔」荔枝。

鄭盈琅說，原本在高雄市旗山有3分多地的玉荷包，因興建道路被徵收，就轉而到高樹購地3公頃栽種，經過6年來的種植經驗與研究，終於開花結果；期間雖遇到不少困難及挫折，曾想放棄，但最後仍選擇和班員一起努力，研究如何修剪及肥培管理，直到前年才少量結果，去年和今年產量增加不少，讓他信心大增。

他說，豔荔含有很高的維他命C，吃起來酸甜酸甜，像是戀愛中的情人，令人刻骨銘心難以忘懷，也是自己鍾情豔荔的初衷。

農糧署南區分署分署長姚志旺說，「豔荔」荔枝是鳳山試驗所鄧永興博士研發的新品種，鄭盈琅農友於7年前邀集大樹32班取得權利，在高雄及屏東都有種植。



姚志旺表示，60歲的鄭盈琅原在日本機械公司上班，因對荔枝有特別情感，退休就投入荔枝栽種工作，有感豔荔對氣候的適應性比玉荷包強，且產期錯開更具潛力，因緣際會下取得豔荔品種權，今年讓民眾可以從3月份吃豔荔，5月份吃到玉荷包，緊接黑葉、糯米荔枝上市，產期錯開，整整半年都是荔枝市場。鄭盈琅連絡手機：0937-336748。