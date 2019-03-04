農民哭了！旱象災損翻倍達3.5億　高雄市最慘7683萬泡湯

▲受暖冬影響，荔枝開花異常，數量大幅減少 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者許展溢／台北報導

受暖冬，降雨偏少影響，農委會今（4日）公布最新農業產物損失，已達3億5784萬元，較昨（3日）1億9764萬元翻倍，主要影響農作物就是因缺水而導致減少授粉結果及產量，其中又以高雄市損失7683萬元最嚴重， 其次為嘉義、屏東縣，受損作物主要為荔枝， 被害面積達1784公頃。

農委會說明，1月23日起台灣不少農作物就受乾旱影響，陸續傳出災情。根據農委會截至今天下午5點統計，以高雄市損失7683萬元（占21%）最嚴重，其次為嘉義縣損失6545萬元（占18%）、屏東縣損失6503萬元（占18%）、台中市損失6276萬元占（占18%）、雲林縣損失6164萬元（占17%）。

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▲農委會公布最新旱災農損面積、金額。（圖／農委會提供）

資料顯示，損失金額已達3億5784萬元，農作物被害面積5361公頃，損害程度33％，換算無收穫面積1753公頃；受損作物主要為荔枝，被害面積1784公頃，損害程度39％，換算無收穫面積693公頃，損失金額9291萬元，其他為枇杷、茶、洋蔥、及蒜頭等。

農委會強調，已公告現金救助及低利貸款地區及品項包括，苗栗縣（高接梨穗）、台中市（枇杷）、南投縣（枇杷、梅）、雲林縣（大蒜）、台南市（龍眼、黑葉荔枝、玉荷包荔枝）、高雄市（黑葉荔枝、玉荷包荔枝等新品種荔枝），及屏東縣（玉荷包荔枝、洋蔥）。