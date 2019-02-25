屏東縣天文協會攜手小墾丁渡假村　「以星換宿」擦亮屏東天空

▲屏東縣天文協會攜手小墾丁渡假村發起台灣最大規模以星換宿活動。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣天文協會攜手小墾丁渡假村，共同發起台灣最大規模以星換宿！小墾丁自今5月1日起5月31日每天招待一個房間，與當晚晚餐與隔日早餐，提供屏東縣天文協會廣邀全國各縣市天文協會，以「以星換宿」的方式來推廣天文教育，發展星空旅遊成為墾丁地區的新特色。

▲以星換宿，擦亮屏東天空。

在小墾丁渡假村總經理張福生宣示下，承諾全面升級星野燈，打造光害防制與星空保護的優質暗空環境，將星空景觀升級為觀光資源，並由台北市天文協會常務理事劉志安、屏東縣天文協會榮譽理事長施世治、屏東縣天文協會理事長張簡振豐與「以星換宿」策展人黃耀寬共同見證。

劉志安指出，星空不用花太多資源開發，只要把路燈加燈罩就可以看到顯著改善，對照台灣光害地圖與空氣品質地圖，小墾丁有機會成為台灣西部平地最佳觀星場域。

張簡振豐說明，日本推展一鄉一特色時，至今已是星空故鄉的美星町，除「滿天星斗」什麼都沒有，沒想到，居民就把「滿天星斗」作為特色，卻引起全國轟動與國際矚目，甚至，為了星空旅遊商機，成為全球首個住民自決訂定光害防制條例的地方。

施世治說，過去推動星空吶喊在貓鼻頭停車場與跨年觀星活動在原鄉部落禮納里是屏東縣兩大天文主題活動，期盼全面升級星野燈與台灣最大規模「以星換宿計畫」可以擦亮墾丁與屏東，作為台灣嶄新的觀星品牌，帶動更多屏東的旅宿業者跟進。

星空品質分成銅級20-21，銀級21-21.74，以及21.75以上的金級，要像沙漠、海面或亞馬遜雨林，才有機會達到金級，像合歡山上必須要有雲海在半山腰把平地的光害遮住，才有機會成為金級的星空。

黃耀寬表示，以「Sky Quality Meter」在小墾丁進行星空品質監測，目前未升級星野燈，數值就落在18.17-20.56間，在有光害的都市地區要超過監測品質20是非常不容易的，幸好，小墾丁被山圍住，只要改善村內路燈，四季星空與銀河會更加璀璨。