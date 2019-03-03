旱災釀農損近2億！高雄市最慘重　荔枝被害面積達1564公頃

▲農委會表示，受暖冬影響導致荔枝減少授粉結果及產量 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者許展溢／台北報導

受暖冬，降雨偏少影響，農委會今（3日）指出，1月23日起開始有農業災情傳出，根據最新統計，農業產物估計損失計1億9764萬元，初步調查，旱象發生主要影響農作物就是因缺水而導致減少授粉結果及產量，其中又以高雄市損失7400萬元最嚴重， 受損作物主要為荔枝，損失金額超過8448萬元。

農委會說明，去年11月以來開始部分地區降雨量不足，尤其以中南部地區平均降雨日數及雨量較往年減少，台中地區僅往年正常值18%，台南地區僅有2%，且預估未來降雨趨勢正常偏少，很不樂觀。

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▲暖冬影響荔枝開花異常。（圖／記者陳崑福翻攝）

根據農糧署彙整各縣市政府查報資料，截至今天下午5點止，農業產物估計損失計1億9764萬元，縣市受損情形，以高雄市損失7400萬元（占37%）、台中市損失6276萬元（占32%）、屏東縣損失4037萬元（占20%）、南投縣損失1705萬元（占9%）、雲林縣損失346萬元（占2%）較為嚴重。

▲農委會公布截至目前5大受損農作物面積、損失金額。（圖／農委會提供）

農委會指出，農作物被害面積達2749公頃，損害程度38%，換算無收穫面積1048公頃，受損作物主要為荔枝，被害面積1564公頃，損害程度40%，換算無收穫面積630公頃，損失金額8448萬元，其次為枇杷、洋蔥、梅及茶等。

農委會強調，目前已公告辦理現金救助及低利貸款地區包括苗栗縣（高接梨穗）、台中市（枇杷）、南投縣（枇杷、梅）、高雄市（玉荷包荔枝、黑葉荔枝）、屏東縣（玉荷包荔枝、洋蔥）。