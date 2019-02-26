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旱象衝擊農作物產量！台南降雨量僅往年2%　荔枝最慘估影響7800公頃

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荔枝。（圖／翻攝自Pixabay）

▲這波旱象衝擊荔枝最嚴重，目前推估至少已影響6500至7800公頃。（圖／翻攝自Pixabay）

記者許展溢／台北報導

氣象局統計今年冬季（去年12月1至今年2月25日）13個平地測站平均氣溫為20.46℃，較平均值18.33℃高出2.13℃，是72年來最暖冬天。農委會今（26日）表示，部分地區降雨量不足，有旱象情況發生，目前推估已影響中南部高接梨、李、桃、梅子、枇杷、荔枝及茶樹等作物，約12130公頃。

農委會主秘張致盛表示，去年11月以來就開始暖冬，降雨偏少，部分地區降雨量不足，尤其以中南部地區平均降雨日數及雨量較往年減少，台中地區僅往年正常值18%，台南地區僅有2%，且預估未來降雨趨勢正常偏少，很不樂觀，根據初步調查，目前旱象發生主要影響農作物就是因缺水而導致減少授粉結果及產量。

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▲▼荔枝椿象,農委會主秘張致盛。（圖／農委會提供）

▲張致盛表示，已請各縣市政府隨時掌握農業災情，將災損情形提報相關產業主管機關。（圖／農委會提供）

天氣風險公司博士賈新興表示，氣候暖化，地球在發燒，冬天愈來愈不冷機會拉高，從1980年後期開始出現寒流機率逐漸減少，近4次都沒有寒流的年份落在1987年、2000年、2016年和2018年。至於為什麼這次冬天熱、降雨少，主要就是高壓讓冷空氣下不來， 根據預測3月降雨也少，雖然4月有機會恢復正常降雨，若從北部未來水情分析來看，短時間降雨一點樂觀理由都沒有。

張致盛說，目前果樹、茶樹推估共影響約12130公頃 ，高接梨2000至2200公頃、李子300至350公頃、桃子250至280公頃、梅子600至650公頃、枇杷300至350公頃、荔枝6500至7800公頃，及茶樹400至500公頃。

▲▼農委會說明因春雨不足影響作物生長。（圖／翻攝農委會臉書專頁直播畫面）

▲農委會說明因春雨不足影響作物生長，推估目前共超過1萬2千公頃，已成立旱災應變小組。（圖／翻攝農委會臉書專頁直播畫面）

▲▼農委會說明因春雨不足影響作物生長。（圖／翻攝農委會臉書專頁直播畫面）

張致盛指出，降雨太少，導致很多種在山坡地上的作物無法澆灌，以荔枝來看，全台總面積約近1萬公頃，影響了3分之2 ，之後的降雨情況沒有樂觀可能，擔心持續缺水對農作物影響，為因應現階段水情狀況，已啟動應變機制，今天召開第1次工作會議，要掌握各地因缺水影響農作物生長情形，研擬各項因應措施，並提供相關田間管理技術輔導。

▲▼農委會說明因春雨不足影響作物生長。（圖／翻攝農委會臉書專頁直播畫面）

▲農委會推廣省水管路灌溉，每公頃最高補助25萬元。（圖／翻攝農委會臉書專頁直播畫面）

張致盛指出，已請各縣市政府隨時掌握農業災情，將災損情形提報相關產業主管機關，農委會後續將依程序公告發布現金救助及低利貸款地區，並辦理推廣省水管路灌溉設施補助，針對滴灌、噴灌、穿孔管及微噴等管路設施、蓄水槽（池）及抽水機等，補助比例上限49%，最高每公頃補助25萬元，農民如種植果樹旱作需申請管路灌溉補助需求者，可向農田水利會或其工作站申請設施補助。

▲▼農委會說明因春雨不足影響作物生長。（圖／翻攝農委會臉書專頁直播畫面）

▲農委會建議，避免因缺水導致影響太大，果樹可以加強雜草管理等措施。（圖／翻攝農委會臉書專頁直播畫面）

▲▼農委會說明因春雨不足影響作物生長。（圖／翻攝農委會臉書專頁直播畫面）

至於旱象是否會影響各項水果等作物價格，張致盛強調，價格的影響是連帶關係，不會因為單一因素就受影響，且水果替代性很大，呼籲大家不用現在就憂心這件事。

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關鍵字：暖冬,春雨,降雨,農委會,張致盛,農作物,水果,荔枝,高接梨,枇杷,茶樹,旱象

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