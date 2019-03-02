龍眼、荔枝不開花產業呈頹勢　陳亭妃爭取災損補助

▲立委陳亭妃（左二）與東山區農會總幹事余淑琴等農民勘查龍眼、荔枝開花情形，已反映農委會納災損爭補助。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

暖冬造成龍眼、荔枝約9成不開花，台南東山區農會總幹事余淑琴指出，往年龍眼、荔枝在農曆年初就會大量開花，今年因為長期沒有降雨加上暖冬，成長普遍停頓，情況十分嚴重，果農叫苦連天。

台南市龍眼生產面積僅次於芒果，達3824公頃，衝擊到產區經濟，影響層面甚大，立委陳亭妃在日前接獲農民陳情，實地瞭解後，暖冬及缺雨水的因素確實對龍眼、荔枝造成損害，所以積極向農委會爭取將龍眼、荔枝認定爲災損，給予現金補助，協助農民度難關。

東山區農會總幹事余淑琴說，東山區龍眼種植面積1300公頃，約為全市生產面積的一半，果農殷盼農曆年後樹梢開花盛況，今年幾乎都看不到，只見稀疏開花點綴，9成不開花，讓果農心急如焚，紛紛向農會反映。由於龍眼包括鮮果、烘焙果肉、蜂蜜等經濟附加價值甚大，以前每年產量達14000公噸，東山一地產值約8億元，今年連1成都不到的開花率，產量勢必銳減，另外，在龍眼產季之前的荔枝，也同樣不開花，嚴重衝擊到生計。

楠西區75歲簡姓老農說：「往年都沒有碰過這麼嚴重情形」。他向國有財產局租賃5甲地種植逾千棵龍眼樹，原本在元宵節前後，應該花開滿枝頭，今年卻靜悄悄，枝幹上的新芽9成直接長出葉子，很難看見開花，似乎因為暖冬加上缺雨水，生理時鐘大亂，跳過開花順序，無法授粉，自然難以結出果實，更嚴重的是此一情況遍及楠西、六甲、東山重要龍眼產區，甚至他特地跑到高雄田寮去觀看，情形一樣慘。簡姓老農說，每年繳租金5萬餘元，花在整地、除草等工作已達10萬元，照此情形看來，收成已經無望，血本無歸。

立委陳亭妃陸續接獲果農陳情反映，她指出從果農焦急神情來看，今年龍眼、荔枝產業頹勢已可預見，過去生產過剩造成果賤傷農，現在因為暖冬加上缺雨，龍眼樹完全不開花不結果，災情更屬嚴峻，不容等閒視之，事實上，農民都期待豐收，產銷暢旺，不必到處求人，於今普遍不開花無法結果已釀成災害，已向農委會爭取災損補助，也得到農委會的正面回應，將在近期正式公告，全力協助農民度過難關。