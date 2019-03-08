要求外送飲料再幫收衣服　霸氣老闆嗆走奧客：我是你請的嗎？

網搜小組／綜合報導

做生意難免會遇到奧客，一名趙姓飲料店老闆6日在臉書「爆怨公社」PO文感嘆，平時外送都會貼心為客人著想，可以額外幫忙買菸、買檳榔，沒想到竟然會遇到客人要求幫忙收衣服，聽了實在很傻眼，「我忍不住把他嗆走了，難道我是他請的嗎？誇張！」

▲原PO經營飲料店，有時也會幫客人外送一些生活用品。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

原PO提到，自己和妻子共同經營一間飲料店，隔壁則是賣鍋燒意麵的，他們平時外送時都會替客人著想，如果需要買個煙或檳榔，甚至是吃麵都願意幫忙順便帶過去，沒想到6日竟然遇到一名年約40歲的奧客，開口就要求幫忙收衣服，讓他忍不住罵了一句髒話，「我直接把他嗆走了，難道我是他請的嗎？誇張！」

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其他網友看完原PO的奇葩遭遇，也紛紛留言安慰他，「改天換你要求順便幫你帶小孩啦」、「買飲料買到開口要求收衣服，虧他講得出口」、「要不要順便哄他睡覺」、「奧客無極限」、「到時候要是衣服少一件，還會怪是原PO偷的，哈哈哈」。

▲奧客要求賣飲料的原PO去幫他收衣服。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

其實，台灣服務業或者開店做生意的人大多都認同顧客至上，只要不是太超過的要求通常都會幫忙，但近年來越來越多奧客事件透過網路傳開，也讓「顧客至上、花錢就是大爺」等類似的爭議事件受到熱烈討論。

經營膜術頂級美車工藝的陳建中先前也曾半開玩笑地說，「台灣出產什麼？奧客啊！」他3年前遇過一名開BMW來洗車打蠟的客人，引擎蓋上有在其他汽車美容店家被刮傷的痕跡，好心免費幫忙修復，沒想到車主因為無法求償5000元，還回來跟他討要，當下氣得拿起菜瓜布往引擎蓋一抹，直接把刮痕「還」回去。

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