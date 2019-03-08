1歲半追平5歲表哥！老媽一看秒懂「阿嬤神秘力量」　笑曝：每餐都一碗公

▲其實...兩個食量都很大。（圖／Vivian Tien‎授權引用）

網搜小組／綜合報導

一名母親日前回屏東婆家，深刻見識到娘親自己養和「阿嬤養」的差別，只見1歲5個月大的姪兒，體重竟和5歲兒子一樣，而且每餐都是一大碗公，讓她不禁讚嘆婆婆的神奇功力。而家長們也都感同身受，直呼「阿嬤是全世界最會養小孩的達人」、「有一種餓~叫阿嬤覺得餓」。

「功力始終不如婆婆！」這名媽媽笑嘆，日前她帶孩子回屏東婆家，看到兒子和小表弟一起玩車車的畫面，瞬間佩服起婆婆，明明自己花了近5年時間，卻敵不過阿嬤1年5個月的成果。

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▲示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）



雖然5歲兒比姪子大上3歲多，但兩人體重卻都是15公斤，至於體型則明顯小了一號，她透露，「阿嬤定時定量地餵食，每一餐一碗公，重點是每一次孩子都完食。」

除了讚嘆阿嬤的神祕力量外，媽媽還出賣兒子，笑說「他很想抱弟弟，但抱不動，常常被弟弟壓制喊救命。」對此，網友們紛紛笑回，「阿嬤的名言～小孩永遠沒有飽的時候」、「阿嬤的專長就是養胖孫子」、「真的，阿嬤煮的幾乎都吃，娘親煮的都很會挑」、「薑還是老的辣」；不過也有不少家長表示，「小孩抽高本來就比較會瘦」、「兩歲開始就慢慢抽高了喔」。

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