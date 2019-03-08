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社會 社會焦點 保障人權

11歲女童全身傷「顱內出血昏迷指數3」　兩個媽拒認施虐：只打腳底

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▲▼救護車,救護車設備,攜帶型電擊器,急救包,意外,車禍,急救,119,醫院,搶救,cpr（圖／示意圖／本報資料照）

▲女童被送上救護車時已經陷入重度昏迷。（示意圖／ETtoday資料照）

突發中心／綜合報導

新北市一名11歲女童本月4日凌晨3時許被發現趴在桌上失去意識，送到醫院時昏迷指數只有3，醫護人員檢查看見她四肢、背部、腹部甚至連腳底都有傷，且顱內嚴重出血，需要緊急開刀，懷疑可能遭到虐待。不過，女童的生母及乾媽近日前往警局說明，雖然兩人皆否認施虐，卻又無法交代孩子身上的傷是從哪裡來的，全案目前已由警方報請基隆地檢署偵辦。

根據《自由時報》報導，女童被救護車送抵醫院時，已經因為顱內出血陷入重度昏迷，耳後、嘴角、眼部、背部、腹部、四肢以及腳底都有傷口，醫護人員緊急安排腦部減壓手術，才將她從鬼門關前救回，懷疑可能是受到虐待，於是進一步通報警方。

▲▼腳底,腳,腳趾,腳掌。（圖／翻攝自pixabay）

▲女童的母親及乾媽僅承認，有因為孩子沒寫功課而打腳底。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

警方調查，女童與母親相依為命，平時會到乾媽家寄宿，等到假日再返家，事發當時就是在乾媽家，但兩位媽媽到案說明時皆否認施虐，一致供稱是因為孩子癲癇發作才會失去意識，眼睛是被冰桶砸到，背部紅腫則是刮痧引起，腿部的傷口是被蚊子咬自己抓破的，只有腳底是因為不乖沒寫功課，她們才打了幾下。

不過，兩人雖然皆否認動手，卻又無法交代女童身上所有的傷口是怎麼來的，也解釋不出來為何會顱內出血，加上女童就讀的學校去年10月曾通報家暴中心，警方懷疑案情並不單純，且還有諸多疑點尚未釐清，目前已報請基隆地檢署進一步追查。

ET快訊
心跳飆破170！12歲女童搏死神「只能等換心」媽淚崩：萬一等

關鍵字：家暴,虐童

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