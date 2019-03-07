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影／忽視超商取貨！大嬸插隊他先幫結帳　網爆類似經驗超不爽...店員喊冤

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網搜小組／綜合報導

一般人多少都有網購到超商取貨的經驗，不過許多超商沒有自助取貨功能，只能靠店員從「茫茫貨海」中撈出正確的包裹，難免需要花些時間。一位網友就抱怨自己在站在櫃台等領貨，快輪到他時卻被大嬸插隊，店員也姑息這樣的行為先幫她結帳，讓原po心裡不是滋味。針對該貼文，網友紛紛反應遇過「領包裹要等其他人先結完帳」的狀況，心情因此很差；不過也有店員表示他們不是超人，「你懂大排長龍然後被客訴的壓力嗎」，引發網友熱議。

▲▼ 領包裹沒人權嗎！ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 網友等領包裹被插隊，店員卻也姑息奧客行為。 （圖／翻攝自爆怨公社）

請繼續往下閱讀...

有位網友在臉書「爆怨公社」中表示，日前到便利商店領網購的商品時，因為店員正在服務一位客人，自己就安靜地站在旁邊等了約莫5分鐘；沒想到終於要輪到他時，一旁竟冒出一位大嬸，端著關東煮直接插隊，手還撐著櫃檯擋住，「我都準備要跟她說手機末三碼了，結果她先幫插隊女結帳。」他表示他一直都在站在店員旁邊，所以對方一定知道是他先來的，又因為剛下班身心疲乏，就沒打算跟人家吵架。

▲▼ 超商人龍 。（圖／記者徐文彬攝）

▲超商人龍。示意圖，與本文無關。（圖／記者徐文彬攝）

不少網友都有類似經驗，因為店員需要花些時間找客人的商品，所以通常會先解決僅需要簡單結帳的顧客，「我有遇過叫我等他結帳再說幫我找包裹的...當時結帳人數3-4位，還有要繳費的」、「我去取貨反而都是店員先幫別人結帳，然後最後才輪到我取貨，感覺超差」、「這真的很討厭啊」。

不過也有人認為不能輕易犧牲自己的權益，否則奧客只會越來越奧，「我都會假笑問插隊的人說，咦你要排隊嘛？我們這邊都是在排隊呦」、「很多插隊的都是被寵出來的 」、「 我都會先說：後面排隊的人都是白痴嗎 」、「你自己都不說話了，店員還能說什麼」、「我都會自己爭取，他可能看你沒反應，不想得罪客人」。

▲根本網購包裹小山丘...。（圖／翻攝自爆料公社粉絲團）　

▲店員找網購包裹。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自爆料公社粉絲團）　

其他網友則說「會不會大嬸是超級奧客，店員會怕」、「因為她手上有湯吧」、「不要讓大嬸不開心，小心罵翻全店的人」。對此也有店員跳出來喊冤，表示他們都懂客人的感受，只是一排人龍卡在那裡真的很可怕，很多人一下就不耐煩，還會去客訴，「大排長龍店員被客訴算店員的，插隊被客訴算店員的，大家都想方便，何不退一步體諒一下店員為難之處？」、「你懂找個貨然後後面排十幾個人，在那抱怨，店員壓力多大嗎？超商基本上結帳優先已經是不成文規定了，大家都想方便，店員不是超人啊~」。

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關鍵字：網購,領貨,便利商店,奧客,插隊,爆怨公社

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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