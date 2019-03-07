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連員工都不知道！麥當勞「消光黑紙袋」超質感　網曝限量款秘密

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▲▼ 麥當勞黑色紙袋 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲麥當勞黑色紙袋 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

麥當勞發行新紙袋？！有位網友日前在臉書貼出幾張「麥當勞黑色紙袋」的照片，第一次見到的他好奇自己是否太晚才知道，不過大部分的網友都表示沒見過，「剛買還是舊的」、「我當員工都不知道」，也有專業鄉民透露「質感紙袋」的真相。

「麥當勞竟然換紙袋了！！」一位網友在臉書社團「爆怨公社」中貼出幾張照片，圖中不見原本土黃色的紙袋，而是全黑的質感版本，更凸顯了上面的金黃色M型標誌，讓他驚訝地表示「只有我現在才知道嗎？」

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▲▼ 麥當勞黑色紙袋 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 金黃色的M更顯眼了。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友紛紛表示，「我當員工的都不知道」、「黑色看起來好帥」、「第一次看到」、「黑色的感覺質感提升」、「星期日才去買還是舊的」、「我昨天買兩次不同間都沒有黑色的= =」、「沒看過耶！太久沒吃麥當勞了」、「好像可以為了紙袋去買一些麥當勞」。

專業網友一看就指出這是麥當勞之前「限量版」的紙袋，「好像是特殊店別跟點特殊餐點才是黑袋子」、「這袋子是限量的，之前旗艦店重新裝修完開幕時也是用這個，用完就換回來了」、「是自助點餐機的餐廳才有的EOTF餐廳」。對此原po也回應，他是在得來速單點薯條就拿到這款袋子，並非點指定系列的餐點。

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ET快訊
連員工都不知！麥當勞質感「消光黑紙袋」網曝限量款秘密
「上班當天才知不用來」國巨爆無預警裁員　走的都是台籍員工
「感受冰冷移屍推車」震撼教育　76酒駕累犯殯儀館上課嚇歪

關鍵字：麥當勞,消光黑,紙袋,爆怨公社

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