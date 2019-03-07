上班一半！荔枝椿象「黏褲狂爬」她崩潰甩　一陣臭氣撲鼻...慘變七分褲

▲褲子被腐蝕出兩個洞。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

一名女網友昨天上班時，突然一隻荔枝椿象飛來黏在衣服上，她一掌將牠揮掉，怎料蟲子超頑強，改黏褲管還死命往上爬，最後在她瘋狂跺腳之下，放了一個超臭的屁後逃之夭夭；最可怕的是，褲管就這樣被腐蝕出兩個洞，嚇得她趕緊請同事幫忙將膝下的褲管全剪掉。

女網友在爆怨公社提到，昨天下午她準備去上廁所時，突然一隻昆蟲飛來，並黏在她衣服上，於是她一個反射動作用手揮掉，怎料蟲子死命不放，「我往下一看...X是荔枝椿象！」

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當時，女網友手上剛好有拿簽呈，於是立刻用紙把牠往下撥，「牠竟然黏在我左腳褲管上，還死命地往上爬，我嚇到尿快閃出來，一邊瘋狂跺腳，一邊用簽呈使盡吃奶的力氣將牠撥走，剎那間荔枝椿象放了一個很臭很臭的屁逃走了。」

▲荔枝椿象。（圖／臺中區農業改良場提供）

原po無奈道，「就這樣眼睜睜看著我左腳膝蓋下褲管，慢慢腐蝕一個洞，因為超怕牠的毒液會從褲子滲透到皮膚，我立刻衝去地下室，請求同事幫我把褲管剪掉，然後我的褲子就變成非常時尚的七分褲啦！」

另外，醫師指出，荔枝椿象雖然不會主動攻擊人類，但受驚嚇時所分泌出的臭液，為烷類及醛類化合物，若接觸皮膚會引起紅腫、灼傷，使皮膚潰爛，也可能色素沉澱留下痕跡，如果碰觸到眼睛會更嚴重，甚至有失明的風險。

醫師也建議，若碰觸到荔枝椿象，應先用大量清水沖洗，避免臭液因為接觸摩擦再擴散，如果有傷口、潰爛等情況，得要趕快就醫，必要時使用抗生素等藥膏來幫助治療。

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