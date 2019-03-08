朋友聚餐吃鴨煲夾出40隻死蟑螂　「屍體」擺滿兩張餐巾紙

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

大陸中心／綜合報導

廣東省潮汕地區（別稱嶺東，是潮州、揭陽、汕頭等地級市的俗稱）一名女網友指控，5日朋友透過某外送平台買了一份鴨煲，沒想到大家吃了幾口竟然在菜中看見蟑螂，仔細用筷子挑了挑，一共夾出40隻，密密麻麻擺滿兩張餐紙巾，讓她覺得很噁心。

微博「汕頭e京網」等多位用戶7日PO出3張照片，只見擺在桌上的兩碗菜旁邊放著兩張攤開的餐紙巾，上面有許多黑黑、長長的物體，再拉近一點看，竟然全都是蟑螂；接著下一張照片是近距離拍攝碗中的菜餚，如果沒有仔細看，很難發現筷子旁邊就有一隻死蟑螂。

▲女網友與朋友將菜中的蟑螂屍體一一夾出。（圖／翻攝自微博／爆笑六哥，下同）

「汕頭e京網」在文章中提到，這件事發生在本月5日，爆料的女網友與朋友透過網路外送平台購買一份鴨煲，收到之後就開始吃，起初沒有什麼異常，直到吃到蟑螂才嚇了一跳，接著好奇用筷子挑了挑，一下子就夾出擺滿兩張餐紙巾數量的蟑螂屍體，最後算一算共有40隻，第一時間馬上就告知業者，也報了警，雖然業者已經退費也道了歉，但後續並未有進一步的賠償。

這3張吃到蟑螂的照片和事發當下的影片在網路上流傳開，雖然有網友質疑會不會根本就是自導自演的假事件，但大部分人都覺得，如果這件事情是真的，那就太噁心了，「這點的不是鴨煲，是蟑螂吧」、「這道菜的名字是不是叫聚福」、「我也遇過，挑出20多隻」、「這是一份蟑螂套餐呢」。

▼如果不仔細看，確實很難發現菜中有蟑螂（筷子左前方）。