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化妝台賣到缺貨、Coach一天賣500個　電商數據看女人多會花錢

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▲網紅，業配，網購。（圖／視覺中國CFP）

▲以女性為主的「她經濟」已成一股龐大的消費威力。（圖／視覺中國CFP／示意圖）

記者洪菱鞠／台北報導

女性消費力逐年提升，自己賺錢自己花，最明顯的一點就是寵愛自己不靠別人，展現出十足的自主性。女人花錢不手軟，以美妝、保養或精品包來說，不論價格是千元或萬元起跳，照樣買得下去，而「她」經濟威力到底有多狂，電商特別從女性喜好購買商品的消費數據來看女人的掏錢力道。

據統計台灣美容市場每年產值約達1,200億元，而許多消費者最愛用的保養品類就是「面膜」。生活市集從站內數據觀察，2018年面膜整體銷量較前年激增3.4倍，挑選時，較偏好美白、抗老、保濕，單片熱銷價格帶從10元以下到百元內都有，以50元以下最熱賣，選擇上優先考量口碑，再來才是價格、品牌，像是熱銷冠軍的「Sesedior二代金箔面膜」號稱CP值面膜，最高曾單週賣出超過21,000片。

同樣也有千億規模的化妝品市場，女性也貢獻了大部分業績。東森購物觀察910萬會員中，女性占比不僅高達7成，消費更以美妝保養品為最大宗，國際名品專櫃品牌特別受青睞，例如SKII青春露是每次被大量採買囤貨的目標單品，而今年以來，Estee Lauder DNA特潤再生超導修護露50ml則是已經累計熱銷超過2,000瓶；而在此波女王節活動中，自營商品也很熱銷，DeMon冷淬面膜3盒組主打買就送王品集團Tasty西堤牛排餐券2張，吸引女性下單而大賣。

迎接38婦女節，網購業者推薦女性必買人氣夯品（圖／業者提供）

▲東森購物自營美妝保養品在女王節熱銷大賣。（圖／業者提供）

特別的是，女性愛買美妝，也要為心愛的彩妝品找個家，間接帶動化妝箱銷量成長，松果購物以近一週銷量來看，該品項較上月同期成長1.2倍，以多空間、多功能且美觀的款式最熱銷，小資女偏愛的平價彩妝收納架，要有多層次隔間能夠輕鬆收納大量彩妝品，價格帶約千元以內。

松果購物也發現，另一種升級版的化妝車、化妝櫃，價格約千元到近萬元不等，稍微貴了些，但講究空間更大、使用設計更精準，買氣也不斷攀升，例如去年引進網路知名家具品牌「打鐵仔PATYA」一款多功能變形化妝台，主打專為不同高度化妝用品打造分層設計外，另內建LED化妝燈、插座、垃圾桶，並搭配強大收納機能以及更安全的緩衝變形結構，也透過人體工學設計方便讓臉貼近鏡子的放腳空間、煞車裝置等，一上架就擄獲女性消費者芳心，目前已熱銷趕製中，將先開放預購，並於3月中後陸續出貨。

從電商消費數據看「她」經濟（圖／業者提供）

▲女性購入彩妝把自己打扮美美的，寵我商機帶動高價化妝櫃成長，打鐵仔PATYA一款多功能變形化妝台，超實用收納功能擄獲女人芳心，因而賣到缺貨。（圖／松果購物提供）

此外，精品也是很多女性愛買的品項。friDay購物根據消費者喜好分析，彩妝保養、內睡衣、Spa按摩、精品包與珠寶鑽飾是女性最愛5大商品類別，其反應了女性越來越懂得寵愛、犒賞自己，尤其最後兩項品類雖是高單價商品，但也捨得花錢，每到特殊節日例如情人節、婦女節、母親節等，銷售都較平日成長至少3成以上，其中5,000～20,000元的項鍊、手環、耳環、戒指等商品最受女性消費者喜愛，MICHAEL KORS、COACH和FURLA等則是friDay購物站上受歡迎的輕時尚精品。Yahoo奇摩購物中心也有同樣統計，Coach手拿包在促檔期間一天內可賣出500個，5千元內即可入手的輕精品深受女性消費者喜愛。

從電商消費數據看「她」經濟（圖／業者提供）

▲男人看錶、女人看包，歐系精品包每週可賣百個。（圖／Yahoo奇摩購物提供）

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關鍵字：38婦女節,網購,電商,女王節,女人節,女神節

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