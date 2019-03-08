除了她…「他」消費每月穩定成長　網購神助攻白色情人節

▲蝦皮鎖定男性目標式購物，男人館「情人節四大主題專區」提供各式需求下殺33折。（圖／蝦皮購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

慶祝38婦女節，電商、超商等各大通路陸續推出限定優惠，不過在這波「她經濟」之中，有網購業者發現站上男人館每月銷售平均穩定成長，而白色情人節緊接著即將到來，因此同時瞄準搶攻「他」商機推出情人節專區，以不同消費目的規劃4大專區，活動期間最低33折起。

蝦皮購物統計，男性消費者於站內成交的平均消費從2017年至2018年成長約20%，為女性平均消費成長率的2倍；而2018年，男性平均消費相較女性更高出超過30%。

蝦皮購物表示，男性在購買時偏好「目標式購物」，即心中已有購物清單，因此成交率較女性消費者高；統計全站消費者人數至去年6月，男性消費者也較往年同期提高並持續成長中。

看好此波「他」商機，蝦皮男人館自去年10月初開幕後，平均每月銷售穩定成長，今年3月也趁適合男性送禮的白色情人節推出情人節約會專區，規劃「事前準備」、「約會去哪玩耍」、「情人禮物安全牌」及「約會穿搭」4大主題專區，推薦各式商品提供實用的約會建議，即日起至3/15 11:59止，活動期間全區下殺33折起，杜蕾斯AIR輕薄幻隱裝保險套活動價319元、秀泰電影票只要230元、DW皮帶手錶3千元有找，消費滿2,000元即折250元、新用戶可獨享滿299元折50元。

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不過搶攻女人購物商機，還是這一波主要重點，多達15家電商主打女王節、女神節，強推各種優惠促銷好康，像是東森購物網推出「女神購物節」，凡於美妝保健、日用婦幼、服飾、鞋包、內衣等指定館別消費累積滿2,000元，登記送400東森幣，全館消費滿3件且達3,800登記送200提貨券，最高現省1,100元。