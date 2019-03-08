　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

除了她…「他」消費每月穩定成長　網購神助攻白色情人節

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

蝦皮購物搶攻「他」商機（圖／業者提供）

▲蝦皮鎖定男性目標式購物，男人館「情人節四大主題專區」提供各式需求下殺33折。（圖／蝦皮購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

慶祝38婦女節，電商、超商等各大通路陸續推出限定優惠，不過在這波「她經濟」之中，有網購業者發現站上男人館每月銷售平均穩定成長，而白色情人節緊接著即將到來，因此同時瞄準搶攻「他」商機推出情人節專區，以不同消費目的規劃4大專區，活動期間最低33折起。

蝦皮購物統計，男性消費者於站內成交的平均消費從2017年至2018年成長約20%，為女性平均消費成長率的2倍；而2018年，男性平均消費相較女性更高出超過30%。

蝦皮購物表示，男性在購買時偏好「目標式購物」，即心中已有購物清單，因此成交率較女性消費者高；統計全站消費者人數至去年6月，男性消費者也較往年同期提高並持續成長中。

看好此波「他」商機，蝦皮男人館自去年10月初開幕後，平均每月銷售穩定成長，今年3月也趁適合男性送禮的白色情人節推出情人節約會專區，規劃「事前準備」、「約會去哪玩耍」、「情人禮物安全牌」及「約會穿搭」4大主題專區，推薦各式商品提供實用的約會建議，即日起至3/15 11:59止，活動期間全區下殺33折起，杜蕾斯AIR輕薄幻隱裝保險套活動價319元、秀泰電影票只要230元、DW皮帶手錶3千元有找，消費滿2,000元即折250元、新用戶可獨享滿299元折50元。

蝦皮購物搶攻「他」商機（圖／業者提供）

▲ Champion 草寫短T 男女可穿，原價1,480元，特價489元。

蝦皮購物搶攻「他」商機（圖／業者提供）

▲秀泰影城 全台通用電影1張，原價290元，特價230元。

不過搶攻女人購物商機，還是這一波主要重點，多達15家電商主打女王節、女神節，強推各種優惠促銷好康，像是東森購物網推出「女神購物節」，凡於美妝保健、日用婦幼、服飾、鞋包、內衣等指定館別消費累積滿2,000元，登記送400東森幣，全館消費滿3件且達3,800登記送200提貨券，最高現省1,100元。

ET快訊
高雄舞廳臨檢百名爆乳妹羞遮臉　「阿嬤級」小姐求別拍：孫子會看
快更新！Google Chrome爆重大漏洞　最新版本防惡意
「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激
韓國瑜「一郎聚餐 」照片全曝光！77張行程記錄完整還原真相

關鍵字：38婦女節,網購,電商,他經濟,蝦皮購物,東森購物,白色情人節

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

15大網購3/8限定重點優惠懶人包　看完又有剁手的理由了

姊的時代！電商很會捉住女人心　婦女節升級女王節、女神節

東森購物女神購物節　滿額送400東森幣、最高現省1100元

電商女王戰！8大網購特推30樣女人必敗商品　爽爽買省最大

女性網購貢獻度80%　「這一片」賣出年度冠軍

健康當道！「輕燒肉」黃金油封烤法　夯出鮮嫩多汁口感

野餐好物推薦／營多麵全球最多人選購NO.1

人氣網美開箱秒愛上爆水保養3步驟　大呼想賴在美肌舒適圈

除了她…「他」消費每月穩定成長　網購神助攻白色情人節

90週年卜式時尚熱！STAYREAL聯名「大力水手卜派」全系列潮流單品狂燒亞洲

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

人工受孕、試管嬰兒都失敗...　夫妻求子5年成功產子全紀錄

任容萱見185cm帥男模開車一舉動　被電到害羞：好man喔！

張軒睿奶奶突然病逝　Selina淚崩：最終又跟他錯過了！

為了30元...召20人到校外起衝突 國中屁孩深夜談判大亂鬥4送醫

23歲妹子胖到75kg被男友拋棄...　苦練比基尼「凹凸有致」大逆轉！

健康當道！「輕燒肉」黃金油封烤法　夯出鮮嫩多汁口感

野餐好物推薦／營多麵全球最多人選購NO.1

人氣網美開箱秒愛上爆水保養3步驟　大呼想賴在美肌舒適圈

除了她…「他」消費每月穩定成長　網購神助攻白色情人節

90週年卜式時尚熱！STAYREAL聯名「大力水手卜派」全系列潮流單品狂燒亞洲

38婦女節限定！哈根達斯單杯特價199元　星巴克全品項85折

內餡炸厚！小7「隱藏版神級冰淇淋」網掃貨：洗完澡衝去買

三星S10首波預購有猛　網購：買氣是去年S9的1.5倍

中獎率高達75%　刷花旗抽馬丘比丘雙人遊等獎項

如何拿到麥當勞「質感爆表黑紙袋」？業者曝這3家門市有機會

時力提跨國來台同婚合法　段宜康：根本是在扯後腿

航廈兩度跳電摸黑1h！桃機說明主因　 「燈一閃一閃並非再跳電」

今年拿台灣幾個邦交國？　陸外長王毅仰頭笑答「哈哈」

3年內要談成《南海行為準則》　王毅：更能維護南海航行安全自由

鄧紫棋決裂公司..男友man護航！「手繪圖暗示」嗆爆：不要再被欺負

東京後到台灣打開幕戰？大聯盟：有巨蛋會更有機會

全英賽／李雪芮重回超級1000賽　進8強硬碰世界第二奧原希望

同名同姓電話連線！網友「沈智慧」：取這名是希望有神的智慧

王毅：只要中俄站在一起，世界就多一分和平

侯友宜替鄭世維催票　余天：那他不夠朋友

消費熱門新聞

網狂掃貨！小7隱藏版神級冰淇淋

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

路易莎超越星巴克？網卻曝真心話

38限定！哈根達斯199　星巴..

這3家有機會拿麥當勞質感黑紙袋

網購：S10預購是去年S9的1..

15大網購重點優惠懶人包　姊妹..

cama抹茶第2杯38折　星巴..

好市多DIY神紙！網被燒到喊想..

肯德基靠邊閃！首代炸雞王網爆愛

拒收阿伯舊鈔　老司機店員：古董

38婦女節限定！全聯熱美式買1..

最怕飲料去冰　這5點讓店員崩潰

驚奇味道！超商重量級奶茶又一發

更多熱門

相關新聞

購物台包裹藏「暗器」割傷他！

收到網購、電視購物等包裹時，不少人都會興奮拆箱，不過開箱前還是要注意一下外包裝有沒有危險物品。有位網友日前在購物台買了刀具組，沒想到其中一把菜刀竟刺穿紙盒，害他一個不注意就傷了自己的手。網友表示這樣真的很危險，應該向客服反應；也有人表示這代表刀是真材實料，非常鋒利。

網購：S10預購是去年S9的1.5倍

15大網購重點優惠懶人包　姊妹們快看

忽視超商取貨！大嬸插隊店員卻先結帳

離岸風電女力崛起　台灣比例遠高於歐洲

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

絕美女醫師仙氣逼人　台大實習捕獲柯P

國中妹「核彈腹痛」醫：有頭！結局綠爆

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵

白富美「零用錢460萬」　媽媽還送她一條街

罹癌阿伯服大麻油2個月　腫瘤縮小

摩鐵內三度拉K！女痙攣暴斃像中邪

快訊／郭宗坤轉加護病房！最新病情曝光

1元「福田水餃」回高雄4個月熄燈

夫買大麻救癌妻　開庭淚懺惹哭法官

高鐵男女56秒離奇鑽外套　乘客全驚呆

爸癌末病逝！請假遭老闆羞辱：去會復活？

快訊／鄧紫棋跟公司鬧翻！宣布終止合作

台南女大生跳9樓亡　他犯忌墜輪迴崩潰

護理師賺錢供讀書！他考上律師秒睡同業

更多

最夯影音

更多

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面