深夜12:38！樓上砰砰聲吵翻...他投訴換來「恐怖回應」秒失眠　內行曝真相

▲半夜的碰撞聲讓他燃起一把火。（圖／翻攝自抱怨公社）

網搜小組／綜合報導

許多人最怕遇到大半夜噪音攻擊的樓上鄰居，尤其是容易失眠的朋友，那些腳步聲、吵鬧聲、碰撞聲，對他們來說都是可怕夢魘。一名網友昨夜12點多，聽見樓上不斷發出聲響，氣得向管理員投訴，沒想到換來的回應讓他超毛，後悔地說「今晚不用睡了！」

一名網友深夜在「爆怨公社」po文寫道，「現在晚上12：38，樓上砰砰砰，不知在碰三灰（蝦毀），剛剛下去跟管理員投訴，換來一句 ，你家樓上目前沒住人，屋主搬走一陣子了。」一席話讓人浮想聯翩，就怕自己碰上的是「看不見的房客」。

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對此，網友們紛紛打趣道，「直播探險，快快快」、「去按電鈴阿，說不定門自己會打開哦」、「有沒有聽過半夜彈珠聲的，來支援一下」、「有沒有覺得冷冷的」、「地基主餓了，版主可能沒拜吧」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

不過也有不少熱心網友分析，「有時候聲音是隔壁好幾間傳過來的，不一定是樓上的喔」、「結構傳導，聲音不一定來自於樓上，常有樓上被冤枉的案例，只不過這次的冤大頭不是人」、「有兩種可能，第一是你們社區太安靜了，第二是隔音效果不好，不要想太多，有時候可能是隔壁的，也有可能是樓下的」；另外，有類似經歷的人也證實，「我曾經也是誤會樓上結果是隔壁哈哈哈。」

事實上，這種砰砰聲也有可能是鄰居家裡的熱水管所致，當開關熱水時，水流衝撞管壁便會造成巨大聲響，而此現象稱之為「水錘效應」；至於如何改善，水電業者表示，通常冷熱水管都是硬管，可以將冷水管改成軟管，因為橡膠材質能降低衝擊音量，或者是加裝水錘吸收器，一個只要幾百塊就搞定了。

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