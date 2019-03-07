謝龍介：「舞豬、舞狗、舞政治」沒意義　拚經濟、顧腹肚卡實在

▲國民黨台南市第二選區立委候選人謝龍介，訴求「拚經濟、顧腹肚、挺基層、打通路」，籲請鄉親支持他，用神聖的一票把悲情城市變作快樂出航。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市第二選區立委候選人謝龍介，3月7日在公辦政見會以貼近農漁民、攤販、勞工及中小企業的心聲，訴求「拚經濟、顧腹肚、挺基層、打通路」，指台南民主聖地已發脾氣，籲請鄉親支持他，用神聖的一票把悲情城市變作快樂出航。

謝龍介表示，立委第二選區非他議員的選區，但許多農友向他陳情，希望他能參加補選，讓他們有條生路可走。起初也有懷疑，後來知道國內農產品若豐收就價不好，但其他縣市有立委可透過兩岸交流尋找通路，台南的滯銷的農產品卻要放到爛，農民血本無歸，流淚又滴血，連神明也會覺得悲哀，因此決定參加立委補選，並且以拚經濟為訴求，讓大家有幸福日子可過。

對於有人還在「舞豬、舞狗、舞政治」，謝龍介認為已完全沒意義。他說20多年來台南市長、立委都選同一政黨，就像「死豬鎮砧」，沒做事情一樣當選，久了就懶惰，所謂「寵豬舉灶、寵子不孝」，因此大家要覺醒。他說，這次選舉民進黨為著流派的利益內鬥，殺得血淋淋，想說倒著就能上，實際上是讓人討厭。有人說台南是民主聖地，絕對不能輸，但現在民主聖地已發脾氣，成為「民主起性地」。

「民進黨若好好走，鄉親何必來找我！」謝龍介說，民進黨在兩岸關係上處理不好，不和人來往，還每天相罵，人家哪有可能和你買賣。農漁民、攤販都期待台南能像高雄一樣改變，希望他能以拚經濟來改變，即使賺錢賺到國稅局來查稅也甘願，把悲情城市變作快樂出航，。謝龍介表示，由鄉親的期待，體認到農漁民、勞工、攤販與中小企業的辛苦；煎魚要常翻才不會焦，農漁民認為這次一定要翻，讓他做看看，做不好就換人做。

謝龍介說，這次立委補選任期僅10個月，但第9個月就要重選，不過，不用做到10個月或9個月，「你們給我8個月，我給你們過好日子。」8個月到就會交出成績單，若不滿意就會辭職，而且不再參選。

「我知兩岸問題要怎樣克服」，謝龍介說，有人不斷扭曲，說他爭取來的訂單是紅色的政治訂單，結果通路商來買，價格又比行口高，讓農民笑瞇瞇，還繼續抹黑，最後看不對勁，也跟著煎魚、賣水果。有人說要愛台南、顧台灣，但是愛台灣還是愛「台票」？就大讓大家仔細看。

謝龍介表示，20多年來檯面上許多政治人物都住豪宅，基層卻哈到破皮，「你願意所選出的公職人員繼續這樣？」只有選票才能換回尊嚴，這是四年一次的權利，自己就是最後裁判者。謝龍介說，面對不斷地扭曲、抹黑、抹紅以及任何打擊，自己都能承受；但民進黨因流派利益，內部先鬥，鬥不夠外部又鬥，未把人民福祉放在心裡。

謝龍介說，自己以誠心誠意和鄉親搏感情，傾聽民意，到了魚塭就問漁民怎麼養虱目魚，也因此了解溫度12度，虱目魚就如「中風」不進食，不像高雄的溫度較高，虱目魚都能順利過冬。之前台南虱目魚採契作銷大陸，卻被扭曲與抹黑，說是大陸統戰。謝龍介說，有漁民以賭博的方式拚虱目魚過冬，若拚不過就血本無歸，因此每年提心吊膽，才引入契作方式銷大陸，每斤45元讓漁民有固定利潤。

謝龍介指民進黨執政後，勞工被一例一休弄到七橫八豎，除了勞資都痛，也破壞了50多年來勞資互相信賴的關係。一個政黨這樣的持家，哈到大家破皮，「為什麼一定要用意識形態來主政、鬥爭？」若大家拚經濟，生活自然不會辛苦。謝龍介說賴清德當台南市長時把房屋稅調漲到八十一趴，有如把人民當提款機施政，如此政黨就讓我們以選票讓他們反省、休息一下。

謝龍介說，過去賴清德曾提出新行政中心六處位置，聽說有人在附近買地，他也一直在追蹤了解。現在有人選立委，也提出行政中心遷移問題，但這是市長的權責，況且市長黃偉哲之前已表示任內不會推動新行政中心設置，既屬同一政黨，也應該先問看看。謝龍介表示，目前的行政中心花百億設置，才用20年，未來應該把錢花在建設，而不是設置新行政中心。

謝龍介為農漁民打通路的成果已出來，已接到許多訂單，鳳梨陸續銷往大陸。也因為通路商近來，因收購價格高於行口，都促使行口的價格也提高，讓農民受益。謝龍介說，所建立的產銷平台，購買來自嘉義、台南、高雄、屏東的鳳梨，5年前是425貨櫃，然後逐年增加，3年前已突破1千貨櫃，今年將達1200貨櫃。

謝龍介說，3月8日通路商要在麻豆代天府簽約，先購買50貨櫃文旦，只要大家努力，農漁民的收入就會增加。期待鄉親用選票把過去悲哀的願望，化為快樂出航，翻轉台南，也讓執政黨思考一下，不要再以讓人看不下去的流派利益為考量，用來鬥爭。