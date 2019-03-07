民進黨大咖「圍毆」搶救郭國文　謝龍介：台南若倒、高雄全倒！

▲謝龍介接受關鍵時刻訪問。（圖／翻攝關鍵時刻直播）



政治中心／綜合報導

台南市立委補選戰況激烈，民進黨大咖紛紛南下幫參選人郭國文助選，就怕「綠到出汁」的鐵票倉被國民黨參選人謝龍介翻盤。對此，謝龍介6日晚間在節目《關鍵時刻》表示，目前的戰況已經呈現「圍毆」他的情況，而台南如果倒的話，高雄可能就沒了。

台南立委補選告急，《關鍵時刻》主持人劉寶傑提到，前行政院長賴清德助選選到腳都扭到了非常拚命，還有立委趙天麟等其他人都跑到台南助選，連續7天每天早上7點都在街頭拜票，如果台南倒，明年高雄立委選起來就更困難，所以現在「能上都上了，大家都到台南助選，絕對不能輸。」

看到綠營大咖勤奮站台輔選，謝龍介表示，因為「猴死豬哥就沒命」，西遊記裡孫悟空如果死了，豬八戒根本沒用，台南倒高雄全倒，「現在已經不是五個大人打一個小孩，現在是圍毆，通通都圍過來」。

謝龍介分析，台南其實比高雄還綠，所以韓國瑜當選高雄市長，綠營的立委認為他們還能活，還不會全軍覆沒，但如果台南這區翻盤的話，他們會很難選，他們一定會緊張。

▲前行政院長賴清德，不顧自己腳傷，陪同立委補選候選人郭國文掃街拜票。（圖／記者林悅翻攝）



國民黨前立委鄭麗文表示，國民黨過去情勢最差的時候，台北的文山、新北的永和都還沒有輸，但現在民進黨最綠的地方卻要輸了，民進黨能不緊張嗎？而且韓國瑜去台南大家喊「選總統」、但賴清德去助選時竟然沒有人說「選總統」，民進黨現在不知道該怎麼辦，因為所有的牌都出了。