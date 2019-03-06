原因曝光！妻輔選太專心　男攜「我恨謝龍介」紙條昏迷躺宣傳車

地方中心／台南報導

投入台南市第二選區立委補選的國民黨南市黨部主委、市議員謝龍介，6日上午發現競選宣傳車上躺臥一名頭部受傷、昏迷、身旁放有一把水果刀的60歲吳姓男子，身旁還有一張紙條，寫有「我恨謝龍介」！由於接近立委補選的選舉期間，警方將全案報請檢察官指揮，同時釐清疑點。而警方初步查出吳男的妻子是謝龍介的志工，夫妻5日晚間疑因妻子專心輔選而吵架，他才負氣離家。

▲男子被發現倒臥台南市議員謝龍介宣傳車上，經送醫尚未脫險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局副分局長謝承甫指出，今天清晨6時56分許接獲報案指出，有一陌生、年約中年的男子，受傷躺臥在海安路3段立委補選、謝龍介服務處前的宣傳車上，立即調派立人派出所員警趕赴現場查處，初步查看男子後腦勺有受傷，身旁有一把水果刀，還有一張寫有「我恨謝龍介」的紙條，立即通知救護車送往成大醫院救護。

案經警方調閱監視器，發現這名男子姓吳，約於6日凌晨2時許自行爬上宣傳車躺臥在車內，身旁水果刀上有血跡，正進行水果刀上的指紋鑑識，經酒測發現他並無喝酒，目前昏迷指數三，有生命危險，至於詳細案情，仍須等吳男清醒後才能釐清。

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