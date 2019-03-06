帶刀男離奇昏倒宣傳車　謝龍介：出來參選，個人生死已度外

記者林悅／台南報導

吳姓男子3月6日清晨倒臥在台南市第二選區立委補選候選人謝龍介競選宣傳車上，頭部受傷、昏迷指數3，有生命危險；檢警調查，吳男疑不滿妻子當謝龍介競選志工，案發前又因工作關係與妻發生爭吵，憤而離家揚言尋短，監視畫面查出吳男獨自上爬宣傳車，至被發現時並無人靠近，懷疑吳男可能攀爬時不慎摔落意外受傷，全案由檢警深入調查中。

▲立委補選候選人謝龍介對此表示，如對他個人有恨，只要針對他就好，不要波及無辜的人，目前讓檢警調查，希望此事和平落幕，也祝對方早日康復。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局副分局長謝承甫表示，於今天清晨6時56分許接獲報案指出，有一陌生、年約中年的男子，受傷躺臥在海安路3段立委補選、謝龍介服務處前的宣傳車上，立即調派立人派出所員警趕赴現場查處。

警方在現場發現該男子躺臥在宣傳車上，初步查看後腦勺有受傷，身旁有一把水果刀，立即通知救護車送往成大醫院救護。警方調閱監視器，發現該男子約於6日凌晨2時許，自行爬上宣傳車躺臥在車內，身旁之水果刀上有血跡，正進行水果刀上之指紋鑑識，該男子經酒測並無喝酒。

經查，該名60歲吳姓男子住於台南市北區，與北區有相關地緣關係，非通緝犯，後腦勺有10乘10分的傷痕，目前昏迷指數3，有生命危險。吳男身上疑留有「謝龍介恨你」紙張。

五分局副分局長謝承甫指出，經五分局報請台南地檢署指揮偵辦，警方配合檢察官親自訊問吳男家屬，據家屬表示，吳男之前曾不滿吳妻在謝龍介議員競選時擔任義工，這次又因為工作關係發生口角爭吵，獨自一人離家出走揚言自殺，所以6日吳妻一發現吳男失蹤後，馬上到五分局實踐派出所報案，目前經醫院表示，吳男現因顱內出血，仍持續搶救中。

另，警方同時調閱週遭監視器證實，吳男於6日凌晨2時40分獨自一人爬上宣傳車後，到早上工作人員報案期間，都無人接近該宣傳車，經初步研判意外成分居多。警方懷疑吳男可能攀爬時不慎摔落撞到頭部意外受傷，水果刀可能吳男自己帶去，全案相關真實案情正由檢警持續調查釐清中。

立委補選候選人謝龍介對此表示，據說該名男子對他懷有恨意，並且有帶刀子，他出來參選，已把個人生死置之度外，對所有熱情來幫忙的志工、幫忙拉票及競選的人，他都很感謝，如對他個人有恨，只要針對他就好，他個人會承擔，不要波及無辜的人，目前讓檢警調查，希望此事平和落幕，也祝對方早日康復。

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