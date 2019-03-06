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帶刀男離奇昏倒宣傳車　謝龍介：出來參選，個人生死已度外

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記者林悅／台南報導

吳姓男子3月6日清晨倒臥在台南市第二選區立委補選候選人謝龍介競選宣傳車上，頭部受傷、昏迷指數3，有生命危險；檢警調查，吳男疑不滿妻子當謝龍介競選志工，案發前又因工作關係與妻發生爭吵，憤而離家揚言尋短，監視畫面查出吳男獨自上爬宣傳車，至被發現時並無人靠近，懷疑吳男可能攀爬時不慎摔落意外受傷，全案由檢警深入調查中。

▲60吳姓男子3月6日清晨被人發生倒臥台南市第二選區立委補選候選人謝龍介競選宣傳車上，經送醫頭部受傷昏迷指數三，有生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委補選候選人謝龍介對此表示，如對他個人有恨，只要針對他就好，不要波及無辜的人，目前讓檢警調查，希望此事和平落幕，也祝對方早日康復。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲60吳姓男子3月6日清晨被人發生倒臥台南市第二選區立委補選候選人謝龍介競選宣傳車上，經送醫頭部受傷昏迷指數三，有生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局副分局長謝承甫表示，於今天清晨6時56分許接獲報案指出，有一陌生、年約中年的男子，受傷躺臥在海安路3段立委補選、謝龍介服務處前的宣傳車上，立即調派立人派出所員警趕赴現場查處。

警方在現場發現該男子躺臥在宣傳車上，初步查看後腦勺有受傷，身旁有一把水果刀，立即通知救護車送往成大醫院救護。警方調閱監視器，發現該男子約於6日凌晨2時許，自行爬上宣傳車躺臥在車內，身旁之水果刀上有血跡，正進行水果刀上之指紋鑑識，該男子經酒測並無喝酒。

經查，該名60歲吳姓男子住於台南市北區，與北區有相關地緣關係，非通緝犯，後腦勺有10乘10分的傷痕，目前昏迷指數3，有生命危險。吳男身上疑留有「謝龍介恨你」紙張。

五分局副分局長謝承甫指出，經五分局報請台南地檢署指揮偵辦，警方配合檢察官親自訊問吳男家屬，據家屬表示，吳男之前曾不滿吳妻在謝龍介議員競選時擔任義工，這次又因為工作關係發生口角爭吵，獨自一人離家出走揚言自殺，所以6日吳妻一發現吳男失蹤後，馬上到五分局實踐派出所報案，目前經醫院表示，吳男現因顱內出血，仍持續搶救中。

▲60吳姓男子3月6日清晨被人發生倒臥台南市第二選區立委補選候選人謝龍介競選宣傳車上，經送醫頭部受傷昏迷指數三，有生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另，警方同時調閱週遭監視器證實，吳男於6日凌晨2時40分獨自一人爬上宣傳車後，到早上工作人員報案期間，都無人接近該宣傳車，經初步研判意外成分居多。警方懷疑吳男可能攀爬時不慎摔落撞到頭部意外受傷，水果刀可能吳男自己帶去，全案相關真實案情正由檢警持續調查釐清中。

立委補選候選人謝龍介對此表示，據說該名男子對他懷有恨意，並且有帶刀子，他出來參選，已把個人生死置之度外，對所有熱情來幫忙的志工、幫忙拉票及競選的人，他都很感謝，如對他個人有恨，只要針對他就好，他個人會承擔，不要波及無辜的人，目前讓檢警調查，希望此事平和落幕，也祝對方早日康復。

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關鍵字：謝龍介,宣傳車,競選志工

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