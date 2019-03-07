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兵變咒纏繞！女咬牙「上班吃飯休息」自拍報備　男友1原因秒甩...她傻住了

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當兵,軍旅,行軍,國軍,中華民國國軍（圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲示意圖，與本文無關。（圖／國防部發言人粉絲專頁）

網搜小組／綜合報導

許多男生接到兵單時，除了擔心嚴苛訓練及不自由的生活，最怕的就是碰上兵變。一名女網友抱怨，前男友當初也是疑神疑鬼，害她不論上班、吃飯、還是休息時間，都得拍照片報備；沒想到，對方後來只說了一句話，便堅持提分手，讓她措手不及，現在回憶起來都心酸。

「男友當兵，一直很怕我綠他，我要怎麼給他安全感？」女網友日前在網上看到這段話，瞬間心有戚戚焉，忍不住分享心酸經歷，她提到，前男友當初服役時，也是天天覺得會被綠，而她要上班也沒辦法一直用手機，所以只好拍照證明。

請繼續往下閱讀...

那段時間，女網友不管上班、休息、吃飯、還是下班時間，都會乖乖傳照片報備，甚至計畫今年中旬要搬到南部陪他，「結果他突然跟我說他不能等，等不了！林娘啦...我上班都沒異性朋友要認識我，我也天天在等你回訊息，等你放假一起見面聊天，你一句不能等就結束這段感情，X。

▲女高中生，女學生，制服，校園生活，低頭族，少女，女同學，交友。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

對此，網友們紛紛回應，「學長把他怎麼了」、「說不定男友會覺得同梯的不錯，換妳被綠」、「等不了，該不會喜歡上班長了」、「4個月都撐不住，是不是男人啊」、「我也希望在我當兵的時候，有一個女人可以等我，可惜已經沒那個機會了，呵」；而原po也不禁直呼，「說一個心酸酸，結果這麼多人按讚，這下我該哭還是該笑。」

另外，還有男生感嘆，「女生真的不懂在裡面那種，寂寞無奈想哭覺得冷的感受，妳們有機會體驗就知道，那真的會胡思亂想」，不過一席話引來吐槽，「現在當兵不是才4個月？當去趟夏令營就退伍了吧！」

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關鍵字：兵變,入伍,報備,上班,綠帽,劈腿,分手,放生,安全感,爆廢公社

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