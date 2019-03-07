　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老婆肚子不舒服！他拿黑白「超音波照x2」問：腸胃炎嗎　網一看秒讚翻

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／爆廢公社）

▲原PO拿到老婆給他的超音波照。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「我老婆早上拿這個給我看，說肚子不舒服」，一名男網友在臉書《爆廢公社》表示，老婆去照腹部超音波，事後拿給他2張黑白照片，讓他忍不住發文問「請問這個是腸胃炎嗎？」看到照片後，其他人紛紛留言笑說「老婆連續10個月肚子都會不舒服」、「很嚴重，這會出人命」、「這個很難醫治～要長期醫療費」。

仔細看看照片，這2張腹部超音波的黑白照片清楚照出原PO老婆「肚子裡有東西」，但那既不是什麼腫瘤、更不是宿便，而是2人愛的結晶「小寶寶的胚胎」。而這位爸爸雖然在《爆廢公社》中求問「這是腸胃炎嗎？」但卻在個人臉書向「未來兒子」喊話「小子安分一點，不要再讓你媽媽不舒服了，不然卸貨先打一頓」，原來根本就是「假求救真炫耀」。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 。（圖／爆廢公社）

▲原來是「兒子」讓老婆的肚子不舒服啊 XD（圖／爆廢公社）

看到照片後，許多網友直呼恭喜，不少人則是開玩笑「絕症，珍惜跟你老婆的2人日子吧！之後就沒了」、「很好！以後他的外號就叫『腸胃炎』」、「一顆球呀，10月後出來你就知道長得是圓是扁的」、「再幾個月後你會得到長期失眠睡不好的症狀」、「這是典型的便秘啊！會便秘10個月」。

還有網友笑說，治好這病要花很多錢「這結石9個月後會自動排除，但要價不斐請有心理準備」、「要治好需要幾千萬醫藥費，治療時間幾10年哦」、「這時間到了、自行排出的機率很大，就算要開刀取出，非自願還可以用健保，每個月要去追蹤，3個月之後護理師會給妳們一本手冊」、「這個病有嚴重副作用，輕者數十年、重者要到自己賣鴨蛋那天」、「這個腸胃炎會讓她上吐下瀉，還會長大，10月後會出現，要拍打餵食，會咿咿呀呀，然後在大一點會很好玩，重點是電力24小時而你只有沒電」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
女神牙醫超兇！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光PTT瘋求看診
《玩很大》沒公開秘密！吳宗憲曝「限定攻略」會輸是這原因
直播／做4年就交棒！王金平宣布參選2020總統

關鍵字：超音波,黑白照片,腸胃炎,懷孕,孕婦,爸爸,爆廢公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超商連印10張「機密文件」…女客控有髒汙！店員幫付一半還被客訴

彰化國二生被學長打！烙人「龍燈公園」談判　16人亂鬥4人掛彩

「我想生孩子」幼稚園老師女友無情榨乾！他慘遭蹂躪身心崩潰

老公求幫回收廢光碟！人妻一看傻眼「很敢X，85分」　網笑：骨灰級老司機

影／有馬妹轉愛異國大廚！無敵小恩恩「移民到美國變單親」評7年婚：我給59分

有女人聲音！疑心女求視訊...男友躺床眼神狂飄　劇情神轉她崩潰

皺手洗車10hrs！70歲永和老爸「苦養3遲緩兒」　他感傷：1天都不敢休

厚唇妹私訊：1晚500元！高雄弟一看「高清無碼」嚇哭　結局反轉：她變超美

前妻改嫁4個月遭家暴想復合　單親爸：5年了，我早忘記有這個老婆

結帳金額5557元…客人拿6057　女店員找錢瞬間呆掉：小時數學都考零分

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

愷樂玩遊戲太緊張「喊出演員李ＯＯ」　 毛弟傻眼：那是她前男友！

前妻改嫁4個月遭家暴想復合　單親爸：5年了，我早忘記有這個老婆

結帳金額5557元…客人拿6057　女店員找錢瞬間呆掉：小時數學都考零分

無名翁持竹掃把默默清排水口　感恩善舉網封「人間菩薩」

非洲豬瘟國際研討會不見大陸代表　農委會：邀請被已讀不回

普普藝術愛好者必逛　安迪沃荷特展門票限時贈

高鐵清明票「6分鐘狂賣6.9萬張」　網崩潰：訂票系統炸開啦

老婆肚子不舒服！他拿黑白「超音波照x2」問：腸胃炎嗎　網一看秒讚翻

金牛男照三餐LINE問候！雙子女「憋超久」開示了　網看完對話：她在暗示你

PTT排名全球水果等級：台灣愛文芒果世界第一　網讚CP值前三強

Netflix將翻拍馬奎斯《百年孤寂》　他曾說：只要我能阻止就不會發生

網揪KTV狂歡毒品趴害死正妹　二男均改重判7年半

前妻改嫁4個月遭家暴想復合　單親爸：5年了，我早忘記有這個老婆

嚴懲不適任教師！政院拍板狼師、虐童最重「終身解聘」

王金平決戰2020　前李辦主任蘇志誠低調現身

快訊／台62甲線貨櫃車剎車失靈撞4車　往基隆方向全線中斷

文化國小56公斤「小白襪」長腫瘤　師善意編「吞網球」　

劉昆：2019年收支平衡困難　要當「鐵公雞」錢花刀刃上

結帳金額5557元…客人拿6057　女店員找錢瞬間呆掉：小時數學都考零分

倉石一樹ＸThe North Face最新系列！墨綠登山外套超百搭　全台僅8間店有賣

支持者攻擊韓國瑜？　朱立倫：是綠營反串！

生活熱門新聞

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩..

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢..

皺手洗車10hrs！70歲爸苦..

苦奔1個月買生日禮！回醫院閨蜜..

寶島時代村確定復活　超過200..

快訊／台中南投大雨特報　今晚最..

搬大體電梯突卡住　亡者夫說完話..

他拿銅板買iPhone XR　..

男友視訊眼神狂飄　劇情神轉她崩..

約砲碰上黑人　台妹戰4次想死了

健身房瘦10KG！勵志真相網笑..

裸睡男被貓咬痛到狂跳：以為春夢..

強烈冷氣團「挾雨暴襲」急凍探1..

公公出殯前畢旅　媳婦：玩回來再..

更多熱門

相關新聞

她畫廚師送學校　老師打0分

一位小學生因為「太誠實」被老師打了0分，讓媽媽不解的發文「大家覺得我該怎麼做」引起許多家長討論。

處女男月給對方1500元　網：確定是台幣？

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

健身房瘦10KG！勵志真相網笑：洗澡超好用

厚唇妹私訊1晚500！高雄弟看高清無碼嚇哭

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 膝蓋痛

熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性情大變

四大血型性格特徵大揭露

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

斯亞穿泳裝熱舞「蹦出半球」　助理不敢看

賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」：不敢告訴柯以柔

死黨過世紀錄全存手機！屁孩情侶偷走：真好騙

更多

最夯影音

更多

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面