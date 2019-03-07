老婆肚子不舒服！他拿黑白「超音波照x2」問：腸胃炎嗎　網一看秒讚翻

▲原PO拿到老婆給他的超音波照。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「我老婆早上拿這個給我看，說肚子不舒服」，一名男網友在臉書《爆廢公社》表示，老婆去照腹部超音波，事後拿給他2張黑白照片，讓他忍不住發文問「請問這個是腸胃炎嗎？」看到照片後，其他人紛紛留言笑說「老婆連續10個月肚子都會不舒服」、「很嚴重，這會出人命」、「這個很難醫治～要長期醫療費」。

仔細看看照片，這2張腹部超音波的黑白照片清楚照出原PO老婆「肚子裡有東西」，但那既不是什麼腫瘤、更不是宿便，而是2人愛的結晶「小寶寶的胚胎」。而這位爸爸雖然在《爆廢公社》中求問「這是腸胃炎嗎？」但卻在個人臉書向「未來兒子」喊話「小子安分一點，不要再讓你媽媽不舒服了，不然卸貨先打一頓」，原來根本就是「假求救真炫耀」。

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▲原來是「兒子」讓老婆的肚子不舒服啊 XD（圖／爆廢公社）

看到照片後，許多網友直呼恭喜，不少人則是開玩笑「絕症，珍惜跟你老婆的2人日子吧！之後就沒了」、「很好！以後他的外號就叫『腸胃炎』」、「一顆球呀，10月後出來你就知道長得是圓是扁的」、「再幾個月後你會得到長期失眠睡不好的症狀」、「這是典型的便秘啊！會便秘10個月」。

還有網友笑說，治好這病要花很多錢「這結石9個月後會自動排除，但要價不斐請有心理準備」、「要治好需要幾千萬醫藥費，治療時間幾10年哦」、「這時間到了、自行排出的機率很大，就算要開刀取出，非自願還可以用健保，每個月要去追蹤，3個月之後護理師會給妳們一本手冊」、「這個病有嚴重副作用，輕者數十年、重者要到自己賣鴨蛋那天」、「這個腸胃炎會讓她上吐下瀉，還會長大，10月後會出現，要拍打餵食，會咿咿呀呀，然後在大一點會很好玩，重點是電力24小時而你只有沒電」。

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