以為蜜蜂築巢！芭樂樹上「蜂窩轉頭了」神展開　8千人笑瘋：快加菜壓驚

▲天啊！樹上那顆蜂窩也太大了吧！（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

一般民眾看到蜜蜂都避之唯恐不及，深怕一不小心就激怒蜜蜂被叮。一名男網友日前發文表示，他在家旁邊的芭樂樹上看到一個「超大蜂窩」，正要嚇喊「也太大顆」時，下一秒神展開讓其他人笑噴，「也太像了吧」、「這個叫蜂窩雞組織演」、「這蜂窩感覺很好吃」、「不爭氣地笑了」、「最強自然偽裝術」。

「嚇死以為家裡的芭樂樹有蜂窩」，這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出2張照片，仔細看看第1張，茂密的樹葉間竟然有一個東西卡在樹枝上，深淺棕相間的顏色以及形狀，看起來應該是蜜蜂在樹上築巢了。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲有蜂窩耶！該怎麼辦？（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO說，正當他要大喊「靠X也太大顆」，那顆蜂窩竟然在這時候「轉頭了」，露出了一張臉、鳥嘴和雞冠，原來那根本不是什麼蜂窩，而是一隻雞窩在樹上。看到照片後，其他人都笑翻「原來是長的像雞的蜂窩啊」、「這八辣樹不錯耶還會長雞」、「母雞飛上枝頭變蜂窩」。

▲咦？蜂窩轉頭了，原來是一隻雞啊！（圖／翻攝自爆廢公社）

也有網友說要加菜，「蜂窩轉頭我笑死」、「不如我們把牠……」、「打下來加菜了」、「先下寬油再說」、「必須加菜壓壓驚」、「燒酒雞飛上天啦」、「我只想到烤一烤」、「名符其實雞窩頭」、「這個蜂窩還會轉向真厲害」、「這隻有練過哦」、「不如來個麻油蜂窩」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！