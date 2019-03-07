想換位置！他吃飯一抬頭…男客爽用「無限暢飲」貴賓席　1.6萬人笑瘋

▲這……簡直是尊榮座位啊 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

一名男網友日前到一間餐廳吃飯，發現店裡有無限暢飲的飲料區，但喝完當然還要起身再去拿，這時他發現飲料區旁邊的位置，有另一位男客人竟然伸長了手就能飲料，羨慕直喊「好想跟他換位置」。沒想到貼文讓許多人心有戚戚焉，吸引1.6萬多人按讚，網友紛紛留言「hen方便，貴賓席」、「真正的無限暢飲」。

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，只見店裡一共有2冰1熱共3桶飲料，如果客人想喝的話，就自己起身過去拿就好。沒想到，店裡有一個座位就設在飲料桶旁邊，只見坐這個位置的男客人轉過上半身，並將手伸長，完全不用離開椅子就能裝到飲料。

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▲手一伸就拿到飲料，也太幸福了吧～（圖／翻攝自爆廢公社）

看到眼前的景象後，原PO直呼「好想跟他換位置」，其他網友也笑說「就跟上課坐在教室門口一樣的神位」、「這個是VIP位子，要預約」、「尊榮VIP座位」、「難怪左邊那一桶比較少」、「傳杯子過去請他幫忙裝」、「內行人才知道的寶位」、「那個位置變成倒茶小弟，哈哈」。

不過也有人表示「結果換一個發現手太短」、「他那位子反而是最累的，看看旁邊有幾位同學，他就要伸手幾次」、「蠻不喜歡這種人，常常一不小心翻倒，又要幫他清理」、「我們做人不可以這麼懶，我都叫同桌的順便幫我裝」。眼尖網友則發現「這間義大利麵很好吃又便宜」、「一眼就認出來是哪，大學曾經整整一學期中午吃這家」、「光華那家義大利麵喔」、「怎麼一堆饕客一眼認出哈哈哈！每次去完光華出來都要吃這間啦」。

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