罕見！學生告贏老師！教授誣指學生劈腿遭判刑定讞

▲台灣藝術大學教授誣指學生劈腿，遭判刑定讞。（圖／翻攝Google地圖）

記者吳銘峯／台北報導

國立台灣藝術大學師資培訓中心教授謝如山，在校內散布記載有某位女同學「同時交往2位男友」的書面資料給校內多名教職員，女學生不滿，對謝如山提出加重誹謗的告訴，高等法院審理後，將謝如山判處拘役20日定讞，但宣告緩刑2年，緩刑期間內要提供60小時義務勞務。

謝如山頗受爭議，先前被媒體報導，私帶自稱教育部女督學的蔡姓女密友一起授課，蔡女不但要求學生相互擁抱，還詢問學生性事，引發側目。謝如山之後還與蔡女結婚。

而本案發生於2017年4月26日，謝如山在校內散布記載陳姓女同學「同時交往2位男友，1位男友住台中，另位男友住高雄。因當時有1位男友住在女學生家中，蔡老師知道此事後，規勸女學生在兩性關係的處理要謹慎小心。提醒女孩要學會保護自己，不要同時與2位男性發生關係」等內容的書面資料，給予校內多位教職員。

女學生得知後氣炸，到警局提出加重誹謗的告訴，經新北地檢署偵辦後，提起公訴，由於學生告教授的案件非常罕見，因此判決結果格外引人注目。一審法院審理後，謝如山坦承犯行，但因為與學生達成和解，一審法院將謝如山判處拘役20日，得易科罰金2萬元。

案經上訴，高等法院審理期間，謝如山不僅坦承犯行，還當庭向女學生鞠躬道歉，獲得女學生原諒。高院最後仍認定謝如山有罪，處拘役20日，得易科罰金，但宣告緩刑2年，緩刑期間內謝如山須服義務勞務60小時，全案就此定讞。

