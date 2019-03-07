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台南嬤奔夜市買晚餐！一回家遭孫女糟蹋「背影超落寞」　媳婦冷眼：只是孩子

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▲香皂,肥皂,照護,老人,阿嬤,護理師,照服人員,獨居,臥病。（圖／視覺中國）

▲阿嬤落寞吃著買回來的可麗餅。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國）

網搜小組／綜合報導

「我如果今天一直看到自己爸媽被這樣糟蹋，還不出聲，我才是不孝！」台南一名女網友發現大嫂平時都教導國小二年級女兒要「以暴制暴」，被同學打就要扁回去，讓她超傻眼；但最讓她生氣的是，姪女在這種暴力的教育下，開始會糟蹋長輩，甚至像叫小弟一樣吼「阿嬤妳給我過來！」而大嫂則是在旁冷眼滑手機，讓她大暴怒教訓。

該名女網友在臉書「爆怨公社」PO文憤怒說，媽媽特地去夜市買了一堆姪女愛吃的壽司、炸物、可麗餅，開心買回家卻被糟蹋，姪女只看一眼，露出一臉嫌惡的表情說「這不是我喜歡的那間！」

請繼續往下閱讀...

雖然被孫女嫌棄對待，阿嬤仍是耐心地把每項食物包裝打開，把辛苦買回來的壽司放進孫女碗裡，邊夾還邊溫柔說「可是這間也有妳喜歡的蟹肉啊～」但這孫女根本不領情，直接一句「這個我就是不喜歡！」回絕阿嬤心意。

▲宵夜,鹽酥雞。（圖／本報資料照）。（圖／本報資料照）

▲阿嬤苦奔夜市買孫女愛吃的食物回去，結果回家群被糟蹋。示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照）

阿嬤眼見壽司被回絕，趕緊換上可麗餅，裡面包有孫女愛吃的蟹肉，還溫情喊話「不然這個也很好吃」，想說這次一定會成功，但孫女連施捨一眼都不肯，再度打槍「我不喜歡這個」。

阿嬤不死心，再度拿出最後一項法寶「炸物」，柔情呼喊「來～不然這裡還有妳愛吃的薯餅」。這次孫女態度鬆懈，拿起炸雞屁股猛吃，但嘴裡卻一邊嫌棄「吼！都是炸的！」，嘴巴說要不要，身體倒是很誠實，實在很矛盾。

▲▼女童、兒童、孩童、孩子、家庭、幼兒。（圖／翻攝自pakutaso）

▲孩子的教育不能等，千萬不要以為她還小，就容忍放過。示意圖，與本文無關。（圖／取自pakutaso）

在一旁觀看全程的原PO氣炸說，大嫂買炸物回來，姪女就笑得吃完，阿嬤買回來就嫌惡，「我看到我媽自己默默把可麗餅吃掉......叫我媽不要管姪女了 ，她愛吃不吃隨便她！姪女就覺得我兇她？！WTF！」

大嫂回家後，立刻被女兒拉到一旁告狀，她聽完瞬間怒了，拿著想要吃的晚餐，帶著小孩回到二樓，對於女兒糟蹋阿嬤的行為，她完全沒有要教育的意思。

▲老人，老太太，老奶奶，老婦，手，老人的手，示意圖。（圖／CFP）

▲或許妳的縱容，正傷害長輩的心。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

原PO暴怒說，大嫂本身是幼教老師，卻教導女兒在學校要「以暴制暴」，被同學打就是要打回去，讓孫女越來越無法無天，爸媽已經不是第一次被這樣糟蹋了，像是姪女平常叫阿嬤都是「阿嬤妳給我過來」，但大嫂都在旁邊滑手機，不曾糾正。

她多次與哥哥與大嫂反應，但對方都是抱持著「她只是個孩子，還小，不可以用罵的，要用鼓勵的」，讓她傻爆眼。她透露，「這種小孩是要鼓勵什麼？鼓勵小孩糟蹋阿公阿嬤心意？對阿公阿嬤無禮？我如果今天一直看到自己爸媽被這樣糟蹋，還不出聲，我才是不孝！這個毒菇我當定了！」

不禮貌的孫女，立刻引來超過5000多名網友憤怒說，「小二而已長大還得了，公主病無誤，有得吃就不錯了還挑吃」、「是我女兒的話，現在已經被吊起來曬在庭院了！」、「寧可現在讓小孩有陰影，也不讓小孩長大對別人的家庭有傷害！」、「教育孩子最需要的是讓孩子知道『同理心』」、「毒菇我也當」。

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▼大嫂還是幼稚園老師，但她的教法讓小姑無法接受。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

▲幼兒，幼稚園，幼兒園，孩童，兒童。示意圖。（圖／CFP）

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關鍵字：姪女,阿嬤,孫女,幼教老師,爆怨公社

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