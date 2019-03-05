國民黨立委補選「4顆小太陽」首合體！謝龍介：吃苦當吃補

▲新北市第三選區候選人鄭世維、彰化縣第一選區候選人柯呈枋、台南市第二選區候選人謝龍介、金門縣選區候選人洪麗萍5日首次合體出席錄影。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

記者羅婉庭／台北報導

區域立委補選將在16舉行，新北市第三選區候選人鄭世維、彰化縣第一選區候選人柯呈枋、台南市第二選區候選人謝龍介、金門縣選區候選人洪麗萍5日首次合體出席錄影。謝龍介表示，這次選舉他自己是一步一腳印，吃苦當作吃補。

四位候選人首次大合體，比出「1124」手勢，剛好是他們的選舉號次，象徵1124重返藍天。關於最新民調領先是否因為韓流助威，鄭世維表示，不管領先或落後，都還是要全力以赴，任何能幫忙他拉抬聲勢的都希望趕快來。

對於台南選情，謝龍介表示，他自己是一步一腳印，吃苦當作吃補，特別是看到農民跟漁民更是一生吃苦當吃補，他感謝農漁民對他特別的關心，很感謝。他比喻，在家煎魚，如果2分鐘沒翻面就會燒焦，民進黨台南執政20年不翻肯定也會燒焦，所以這一次一定要翻，這些人願意翻過來支持他，讓他聽了很感動。

至於藍營在台南選情增溫，是否因為韓國瑜加持，上一次來一下就走了，這次來不知道能不能多住幾天，9月韓國瑜還會在台幫他站台，甚至有鄉親告訴他，最好能請韓國瑜來，如果許淑華來就幫他拉5票，如果韓冰來就幫他拉10票，他覺得鄉親真的很可愛。

柯呈枋則說，希望選情可以更加溫，催出支持者，甚至能催出過去支持綠營但不滿執政的人，很多綠營支持者也都私下相挺，希望大家踴躍投票，他對選情審慎樂觀。

唯一還沒有請到高雄市長韓國瑜站台的洪麗萍說，金門選情最後還是藍綠對決，韓國瑜也有向她表示關心；由於韓國瑜行程滿檔，金門又是離島，目前還在溝通協調，所有金門鄉親都非常期待韓國瑜能到金門。

國民黨組發會主委李哲華、國民黨青年部代理主任兼國民黨副發言人蕭敬嚴則到現場陪同候選人錄影。對於這次立委補選，根據TVBS對316立委補選進行的民調顯示，國民黨鄭世維支持度（40%）領先民進黨余天（36%）。國民黨謝龍介支持度（38%）領先民進黨郭國文（26%）。

對此，李哲華表示，對16日的投票非常有信心，依據最近掌握訊息，在國民黨原有穩定的選區，目前都是保持穩定領先，而在微幅領先的選區，現在基層的反應也都很好。

李哲華說，這段期間國民黨全黨同心協力、團結一致幫助4位候選人，只有4位全部當選，國民黨在明年初的選舉才有很好的基礎，這是大家共同的期待。

節目邀請到知名藝人NONO擔任主持人，四位國民黨籍立委補選候選人將於節目中進行「肥皂箱自我介紹」、「快問快答」、「便利貼猜猜樂」等遊戲，一起合體大談選情與心情。