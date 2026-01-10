陸23歲女導演「柬埔寨離奇亡」！監視器曝墜樓細節　2友人被捕

▲大陸女導演兼編劇賴宇晴在柬埔寨離奇墜樓身亡，震驚外界。（圖／柬中時報）



記者王佩翊／綜合報導

中國23歲女導演賴宇晴為了從事電影工作前往柬埔寨，然而2025年底卻在金邊的住處墜樓重傷，經搶救多日仍不治身亡。經過數日調查，柬埔寨警方已將此案以「故意暴力致人死亡」偵辦，並拘留2名與死者同在案發現場的外籍友人。

根據《柬中時報》取得的警方報告指出，死者賴宇晴生於2002年8月，生前從事電影編導工作，曾執導短片《愛是一本書》。她2025年12月30日凌晨0時30分在金邊的租屋處被發現墜樓，0時45分被緊急送往醫院急救，但因傷勢過重，最終在2026年1月2日下午5時許宣告不治。

警方調查發現，案發當時有死者的2名友人也在同一層樓，分別為印度籍男子JATLA SIDDARTHA及中國籍女子LI FANG，兩人租住該民宅一樓。事發後，警方立即將2人帶往刑事警察局接受偵訊，目前已依法拘留。

從監視器畫面可見，12月29日深夜11時22分左右，另一名住在二樓的法國籍男子返家開啟大門，當時死者正站在門外。隨後她被帶入屋內並前往樓上區域。到了12月30日凌晨0時30分前後，監視器錄到樓上傳出交談聲響，接著賴女從高處墜落，印度籍男子與中國籍女子隨即下樓查看並攙扶傷者。

根據醫院開立的死亡證明，死者因頭部及身軀遭受嚴重撞擊導致死亡。警方在案發現場的欄杆上採集到指紋跡證，已納入調查證據。據了解，該棟民宅地下樓層為房東自住，一樓及二樓為出租空間，一樓由印度男子及中國女子承租，二樓則租給法國籍男子。

賴女父親在事發後緊急從中國趕赴柬埔寨處理後事。他向警方說明，女兒於2024年抵達柬埔寨，與數名夥伴合作拍攝短劇，合作對象包括印度籍男子JATLA SIDDARTHA以及中國籍女子ESTHERLI和LILY YANG。但他坦承對女兒在當地的工作與生活細節所知有限，僅知道她曾在2025年9月19日前往南韓參加頒獎典禮。

他透露，2025年12月30日上午，他在中國接獲外甥電話通知，才得知女兒墜樓受傷正在醫院治療。他隨即在12月31日晚間購票飛往柬埔寨，在醫院陪伴女兒。醫師告知，賴女傷勢極為嚴重，包括腦部腫脹及出血、肺部挫傷並有血塊、鎖骨與脊椎多處骨折，始終處於昏迷狀態，最後仍回天乏術。