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朱立倫穿20年前「初次參選立委」戰袍　清晨5點陪鄭世維掃街

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▲前新北市長朱立倫6日凌晨五點陪同三重區立委補選候選人鄭世維掃街。（圖／記者羅婉庭攝）

前新北市長朱立倫6日凌晨五點陪同三重區立委補選候選人鄭世維掃街。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

前新北市長朱立倫6日凌晨五點陪同三重區立委補選候選人鄭世維掃街，特別穿出他20年前第一次參選立委時的「戰袍」，給「三重賣菜郎」最大的支持跟鼓勵，早上還不到五點，特別到新北過菜市場來跟大家打招呼。

朱立倫說，當時高雄市長韓國瑜還是「韓總」在台北果菜公司時，新北果菜市場就是鄭世維在當副總，相信他是最深入基層、最了解基層的。朱立倫與鄭世維穿梭在菜販間一一向工作人員握手、打招呼，還遇到熱情的支持者握著朱立倫的手說「選總統！一定要凍蒜」。

朱立倫表示，還不到五點果菜市場就這麼熱鬧，謝謝最辛苦的基層工作人員，也希望他們能共同力挺鄭世維，真正勤跑基層、選上後一定找得到、一定為基層打拚。

關於前行政院長王金平將在3/7的舉行正式宣布參選大會，朱立倫是否有受邀出席，他表示，「沒有正式邀請啦」但是有看到王院長邀請函，他非常誠心的祝福王院長。

關於朱立倫5日南下高雄會面高雄市長韓國瑜，在閉門會議後他表示「韓市長做什麼，我支持他；我做什麼，韓市長也會支持我！」，這句話是否意有所指？朱立倫回應，他跟韓國瑜是相互支持鼓勵、同心協力，為台灣打拚，他們在會議中談到許多台灣目前面臨的問題，他們一定會相互支持、共同打拚。

另外，據消息透露台北市長柯文哲計畫在6月組黨、9月宣布參選。對此，朱立倫笑著表示，「祝福他」。

▲前新北市長朱立倫6日凌晨五點陪同三重區立委補選候選人鄭世維掃街。（圖／記者羅婉庭攝）

▲前新北市長朱立倫6日凌晨五點陪同三重區立委補選候選人鄭世維掃街。（圖／記者羅婉庭攝）

▲前新北市長朱立倫6日凌晨五點陪同三重區立委補選候選人鄭世維掃街。（圖／記者羅婉庭攝）

▲前新北市長朱立倫6日凌晨五點陪同三重區立委補選候選人鄭世維掃街。（圖／記者羅婉庭攝）

▲前新北市長朱立倫6日凌晨五點陪同三重區立委補選候選人鄭世維掃街。（圖／記者羅婉庭攝）

▲前新北市長朱立倫6日凌晨五點陪同三重區立委補選候選人鄭世維掃街。（圖／記者羅婉庭攝）

▲朱立倫20年前初次參選立委戰袍。（圖／記者羅婉庭攝）

▲朱立倫20年前初次參選立委戰袍。（圖／記者羅婉庭攝）

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關鍵字：朱立倫,鄭世維

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