藍營保留徵召「拱韓卡朱」　洪秀柱：不是跟我當年狀況有點類似？

▲前國民黨主席洪秀柱。（資料照）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨2020總統初選制度拍板走「73制」，但黨主席吳敦義保留「徵召」高雄市長韓國瑜空間，外界解讀「拱韓卡朱」。前黨主席洪秀柱2日表示，初選機制要訂得明確，不要製造太多紛擾，不要出線的人又突然要跟誰比、又要徵召誰，「不是跟我當年狀況有點類似」？

針對吳敦義不排除「徵召」的選項，洪秀柱上午出席「新同盟會108年春節團拜聯誼」受訪表示，黨內初選機制最好訂得明確，不要製造太多紛擾，假如已經決定七三比，大家就好好按照這樣的制度來選出心目中理想的人選，全新為他輔選。

洪秀柱說，不要出線的人又突然要跟誰比、又要徵召誰，「不是跟我當年好像有點類似，這樣不太好」，大家應該傾全力支持初選出線的人。

外界解讀挺吳派此舉是為了「卡朱立倫、打柯文哲」。對此，洪秀柱說，任何事情不要從負面去想，相信韓國瑜自己也有很多考量，總而言之，大家都參加初選，都願意在這時來承擔重任，其實整個局勢對他們也不見得有利，如果能承擔重任，都是值得肯定。

關於不少人人批評吳敦義「機關算盡」，洪秀柱則說，不要這樣想，吳敦義擔任黨主席總是希望事情盡善盡美，自己也會提供意見讓他參考，讓事情更圓滿。

洪秀柱最後也透露，目前黨內有意參選者，包含朱立倫、王金平、周錫瑋都有私下拜會過她。