　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營保留徵召「拱韓卡朱」　洪秀柱：不是跟我當年狀況有點類似？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨前主席、青雁和平教育基金會董事長洪秀柱。（圖／記者魏有德攝）

▲前國民黨主席洪秀柱。（資料照）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨2020總統初選制度拍板走「73制」，但黨主席吳敦義保留「徵召」高雄市長韓國瑜空間，外界解讀「拱韓卡朱」。前黨主席洪秀柱2日表示，初選機制要訂得明確，不要製造太多紛擾，不要出線的人又突然要跟誰比、又要徵召誰，「不是跟我當年狀況有點類似」？

針對吳敦義不排除「徵召」的選項，洪秀柱上午出席「新同盟會108年春節團拜聯誼」受訪表示，黨內初選機制最好訂得明確，不要製造太多紛擾，假如已經決定七三比，大家就好好按照這樣的制度來選出心目中理想的人選，全新為他輔選。

洪秀柱說，不要出線的人又突然要跟誰比、又要徵召誰，「不是跟我當年好像有點類似，這樣不太好」，大家應該傾全力支持初選出線的人。

外界解讀挺吳派此舉是為了「卡朱立倫、打柯文哲」。對此，洪秀柱說，任何事情不要從負面去想，相信韓國瑜自己也有很多考量，總而言之，大家都參加初選，都願意在這時來承擔重任，其實整個局勢對他們也不見得有利，如果能承擔重任，都是值得肯定。

關於不少人人批評吳敦義「機關算盡」，洪秀柱則說，不要這樣想，吳敦義擔任黨主席總是希望事情盡善盡美，自己也會提供意見讓他參考，讓事情更圓滿。

洪秀柱最後也透露，目前黨內有意參選者，包含朱立倫、王金平、周錫瑋都有私下拜會過她。

ET快訊
辣腿水蛇腰！正妹重機騎士讓老司機不敢超　釣出本尊來回應
她寄「香菇造型流沙包」回娘家　媽拿去煮雞湯變「4坨麵疙瘩」
溪頭飯店驚見「古紅衣女」！翹腳坐藏衣櫃緩轉身…竟有人也碰過

關鍵字：朱立倫,吳敦義,馬英九,王金平,韓國瑜,洪秀柱

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王金平競選總統Logo曝光　「橋樑」標誌藏玄機！

馬王二會談「選總統」？ 馬英九：喔喔喔喔我們都知道了啊

王金平盼二次會面請益選總統　馬英九：上次見過了

黨內初選機關算盡？　朱立倫：2020不是獲得提名就好！要爭取勝選

挺吳派二階段徵召「暗拱」韓國瑜　王金平：到時候要真正團結很難

「徵召」破壞黨內團結？　朱立倫：吳主席一定有他的考量

挺吳派「兩階段」拱韓出馬？　朱立倫：黨內制度沒有這項目

影／「徵召韓國瑜」大增2020選舉變數　朱立倫：他是很好的指標

影／別「用肺發電」　朱立倫：反核、台獨是民進黨兩大神主牌

影／朱立倫「延役核二怎不吭聲」神回林義雄　鄉民推爆：撿到槍！

血染八堵站！震撼殺人事件重現　受難者遺族：苦等父親下班幾10年

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

擊敗遠距離！暖男迪士尼浪漫求婚　真情告白「想要每天有妳」惹哭女友

婚期將至！弄丟1.6克拉婚戒　準人妻製海報急尋：他要離婚

垃圾車國道翻覆真相出爐！　敞篷車違規急煞硬切3車道

任容萱約會新對象「撞臉林書豪」　羞曝對方185公分：有種被保 護的感覺

妻胃口不好...半仙：被蛇精附體　迷信丈夫皮鞭「幫驅魔」抽打致死

第一次旅行張智霖不在身邊.. 　袁詠儀不習慣爆哭：他跑不掉了

網連署博愛座「正義魔人條款」　眼神到肢體都要罰！最重處20萬

腦性麻痺+心臟病從小被人當智障　叫賣果凍努力存活：「我不是乞丐」

柯文哲佈局「棄英保柯」　苦苓：韓國瑜2020不可能當選

韓國瑜說好公益棒球賽開球卻缺席　澎恰恰隔空送兩字

王世堅評韓國瑜「愛鄉土」並列蔡英文、蘇貞昌　都比柯文哲好

砲轟柯文哲假仙、做作　王世堅：不顧時間地點就是要做秀

韓國瑜選總統　胡幼偉：「亡綠滅柯」買一送一

公益賽開球臨時換副市長代打　韓國瑜「重感冒」練龜息大法

扁柯會未談選總統　陳致中：馬英九要來也歡迎

訪高屏避談政治　柯文哲玄答「千里江陵一日還」

機場坐地上充電挨批作秀　柯文哲：很沒有人性化的設計

「蔡英文走極端路線可成功」　吳子嘉：不要小看民進黨

42歲還能飛！卡特晃飛對手爆扣　睽違7年再戰45分鐘

聽到兩個字！白柴「爆音尖叫」：聽不到～　隔壁鄰居拳頭硬了

盧廣仲傳訊約早餐！　李友廷懊悔「發生意外」講完全笑了

殘酷人體實驗！老師寒假沉迷《傳說對決》　領悟手遊成癮的魔力

粉衣妹學瑜珈教練在背後頂！男友怒提分手：屁股翹這麼高想幹嘛

德國「嗅錢犬」3個月搜出2615萬　能分歐元、英鎊、美金

郵遞區號3＋2碼走入歷史！明年1月「全改3＋3」　中華郵政曝主因

柯文哲佈局「棄英保柯」　苦苓：韓國瑜2020不可能當選

智慧財產權意識升　陸人大代表耿福能：不能只保護商標

更新／車道變停車場！崁頂-南州車速10公里　衝燈會國3竹田系統開始塞

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

政治熱門新聞

高嘉瑜：柯P要空姐Leave ..

扁：特赦是蔡英文要不要而已

八堵「重演」無差別槍殺　民：快..

柯文哲逛台灣燈會認輸　坦言屏東..

柯P在以色列機場席地充手機　連..

台南立委　他：韓國瑜是民進黨障..

王世堅：笨拙如陳吉仲者其實很勤..

網怒沿海路沒在鋪　李四川：比照..

熱血菜農林佳新：台灣稻米4賣給..

韓國瑜聲量居高不下　沈富雄：靠..

林義雄轟重啟核四　孫大千：他把..

陳吉仲酸韓國瑜　她斷言謝龍介穩..

韓國瑜出訪星馬　前大使打90分

陳筱諭勝選後加入白色力量　柯P..

更多熱門

相關新聞

柯P韓國瑜若PK　盧：國民黨會贏

台中市長盧秀燕2日表示，經過初選出來的一定是黨內最強，如再找一人取代，恐引發黨內分裂。韓國瑜和柯文哲如真的在下一屆總統選舉對戰，基本上國民黨會贏。因為民進黨執政3年來荒腔走板、兩岸關係緊張，人心惶惶，不只是本黨上下，台灣人民也都期待換政府，所以我相信只要國民黨選對候選人，一定會贏。

王金平競選Logo曝光　「橋樑」標誌藏玄機

挺吳派轉向拱韓國瑜選總統　吳敦義：謝謝喔

朱立倫站台　籲鄉親送謝龍介進立法院

國民黨不排除徵召　朱立倫全力以赴展實力

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

孫生首揭「約砲百人斬」心聲！

婚禮前2家子突放鳥：飯店包不起

女主播直播彩券開獎　遭行刺割喉

正妹重機騎士讓3噸半老司機不敢超　釣出本尊

《棒棒堂》6棒大合體「空位留給他」

越南女孩被欺負落淚：想跟台灣人當朋友

「花蓮五子命案」　殯葬業者還原現場

最討厭女星TOP20！第1名是她　網：很符合

全家去貓空倒車撞死妻！夫下跪崩潰哭

高嘉瑜：柯P要空姐Leave me alone

盧佳宏車禍畫面曝！酒測值0.78自撞「車成廢鐵」

孫女要截肢！嬤折壽換痊癒結局淚崩

臉爛半張！20歲女「那邊炸綠膿」醫驚

小7店長「太太過世」沒營業遭求償

台灣燈會破1000萬人次　團隊檢討到凌晨

更多

最夯影音

更多

血染八堵站！震撼殺人事件重現　受難者遺族：苦等父親下班幾10年

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

擊敗遠距離！暖男迪士尼浪漫求婚　真情告白「想要每天有妳」惹哭女友

婚期將至！弄丟1.6克拉婚戒　準人妻製海報急尋：他要離婚

垃圾車國道翻覆真相出爐！　敞篷車違規急煞硬切3車道

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面