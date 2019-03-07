公道伯參選／王金平兩岸論述不碰九二、一中　王智盛：意在淺藍、淺綠選票

▲前立法院長王金平宣布參選2020總統。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡浩祥／台北報導

前立法院長王金平今上午正式宣布投入2020總統大選。細看王致詞內容，兩岸關係可謂著墨甚深，除強調憲法、主權，還提到中華兒女等論述，通篇未提及「九二共識」、「一中各表」。兩岸政策協會秘書長王智盛受訪分析，不同於藍綠在兩岸的壁壘分明，王有意透過更中間的論述，進而爭取淺藍、淺綠民眾支持。

王金平致詞時，開場就以美中台關係角度切入。王智盛解讀，王金平致詞開場就觸及兩岸，用比較模糊的論述方式，目的就是希望在傳統藍綠政策分野中，找出新政策、說法，尤其是「務實面對歷史遺留問題」。

王智盛進一步分析，國民黨採取「七三制」，也就是70％全民調、30％黨員投票。換言之，若要有讓人信服的兩岸論述，淺藍、淺綠的爭取自是關鍵，所以王金平既不提及「九二共識」，也未重申「一中各表」，更多以主權、憲法的角度出發。

▲兩岸政策協會秘書長王智盛。（圖／記者蔡浩祥攝）

他舉例，王金平致詞內容提到「捍衛中華民國主權與憲法，是我們現階段最大的共識」，是比較偏中間的論述，某種程度與總統蔡英文的兩岸論述不謀而合。

至於王金平致詞時，刻意提及「中華兒女，本是同根生」、「台灣是中華民族未來的希望」等。王智盛認為，隨著藍綠白政治勢力炒作，台灣社會對「兩岸一家親」相對反感，加上到場的深藍要角，拉攏、鞏固黨內深藍之意，再明顯不過。