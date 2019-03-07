總統初選王金平宣布參選　盧秀燕：藍營「美女如雲」

▲前立法院長王金平7日宣布參選2020總統。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳玉／台中報導

前立法院長王金平宣布參選2020總統大選，對此，台中市長盧秀燕表示，「能為國家社會服務的人都有權參選」，對於王宣布參選表示祝福，盧也說，這屆藍營黨內爭相表態，可謂「美女如雲」，而每個美女美的方式都不一樣，但基本上都很美，每個都具有國家領導人的條件。

▲台中市長盧秀燕對於王金平參選表示祝福，也指出藍營黨內「美女如雲」。（圖／記者陳玉攝）

盧秀燕強調，2016年總統大選藍營找不到候選人，但這屆黨內人才濟濟，大家爭相表態，而高雄市長韓國瑜也特別講說「韓國瑜與柯文哲是美女看美女」，而藍營黨內是「美女如雲」，對想甄選的同事表示祝福，也指出自己身為一個黨員會謹守分寸、不會介入，到時誰獲得提名就盡力輔選。

而對王金平參選聲明「以王資歷和輩份，有辦法與中美首長平起平坐」，盧秀燕表示，就目前來看，浮上檯面上的候選人都是「美女如雲」，因為每個人條件都很好，就像各個美女美的方法都不一樣，我覺得基本上都很美，每個都具有足夠國家領導人的條件。

另外，近來全台深夜頻傳治安事件，行政院長蘇貞昌6日指示，未來若特種店門口發生鬥毆將撤換地方警察局長；盧秀燕表示，即使是零星鬥毆事件也不容許，但要體諒到警察人力吃緊，尤其地方的幾個縣市，因財政問題，沒有辦法多進用警察；而中央有7千名警力待撥，她也曾在行政院會建議，這7千名警察由中央任用，然後調撥地方，來協助各地提升治安。



台中警察局長楊源明也補充說明，針對治安因應作為，包括「先期預防處理、事中因應妥處、後續偵查辦理」加強對這類事件的打擊力道。針對有紀錄的場所，列為首要加強臨檢地點，對現場滋事分子持續蒐證檢肅。