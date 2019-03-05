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蘇貞昌拍影片宣傳政績　葉元之諷刺：漏列了「2025電價漲三成」

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記者羅婉庭／台北報導

行政院長蘇貞昌製作短片，誇讚自己上任50天的作為。對此，新北市議員葉元之5日在臉書發文補充，蘇貞昌50天內做的事還包括「 2025電價要漲三成」、「把無法處理的核廢料強迫放在新北」等；沒做的事則有「拒絕層轉地方政府年改釋憲聲請」、「華航罷工置身事外」，諷刺意味濃厚。

葉元之臉書文一出，網友紛紛留言補充，蘇貞昌50天內做的事還包括「7天華航罷工」、「大約20天缺蛋」、「要拿掃帚去打仗」等。

葉元之指出，「蘇院長在短片中，自誇自己50天做的事情多到嚇人，連批准太空計畫都拿來當自己政績，但其實太空計畫是前院長留下來的規劃，蘇貞昌簽個名字，也拿來說嘴」，真是延續新北市長競選期間的一貫風格，「收割收割再收割」！

葉元之諷刺表示，蘇貞昌報喜不報憂，他50天內做的事不只這些，應該還包括「 2025電價要漲三成」、「把無法處理的核廢料強迫放在新北」、「風電躉售價格調高，全民多負擔1.2兆」、「重審高雄台中前瞻計劃，看黨籍給經費」、「冷回高雄自助人助」、「台農發虧錢是愛農民」，但北農賺錢就誇吳音寧好棒棒」、「對退休軍公教說沒錢，稅收超徵又想要發現金」、「提名李進勇，球員兼裁判」、「公投電子連署，不能用健保卡」等。

而蘇貞昌沒做的事，則包括「拒絕層轉地方政府年改釋憲聲請」、「核廢料最終處置毫無進度」、「以中火養綠，要台灣人民用肺發電」、「盤商操縱香蕉價格」、「華航罷工置身事外」、「實質薪資倒退17年」、「台商出口關稅劣勢無法改善」、「財畫法未修正」。

葉元之質疑，行政院掌管這麼高的預算，有那麼多機關，誰當院長都一定有做事，但蘇院長把本就要做的事沾沾自喜，卻忘記自己做不好、沒做到的事。「這種行事風格，對得起神明嗎？」

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 內政 外交國防 經濟組。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 內政 外交國防 經濟組。（圖／記者屠惠剛攝）

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