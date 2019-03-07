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王金平宣布參選總統　產官學界到場支持大咖名單一次看！

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▲▼王金平宣布參選2020總統。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王金平宣布參選2020總統。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

前立法院長王金平今上午在台北國際會議中心頂樓，宣布投入2020總統大選。這次記者會不同於以往，邀請百工百業、年輕人、黨籍立委參與。

王金平本次參選記者會，有別於傳統記者會形式，不會邀請黨內大老出席，改以邀百工百業、民間團體代表到場，展現台灣旺盛的「生命力」。

▼前總統府辦公室主任蘇志誠與王金平會面。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼前總統府辦公室主任蘇志誠與王金平會面。（圖／記者林敬旻攝）

在受邀重要貴賓方面，除了前總統李登輝辦公室主任蘇志誠、三三會理事長許勝雄、前考試院長許水德、前經濟部長王志剛、前內政部長李鴻源、前基隆市長張通榮與其兒子張淵翔、前台糖董事長陳昭義、華國飯店總經理廖裕輝、聲寶總裁陳盛沺之外，還有中華奧會主席林鴻道、中技社董事長潘文炎等。

同時也有許多過去王金平在學界，以及求學時的朋友們，包括：前教育部長郭為藩、吳清基、師大特聘教授吳武典、前師大校長呂溪木、前師大校長郭義雄、前師大校長張國恩、前師大副校長鄭志富、前台北大學校長李建興、國文系教授陳麗桂、金門大學前校長李金振、師大主任秘書林安邦 、馬公高中前校長謝乾坤、國文系校友謝貞德、育達科大董事長王育文。

在黨籍立委出席名單方面，雖然剛好碰上立法院委員會開會，但仍有許多人抽空出席，包括：江啟臣、呂玉玲、李彥秀、林德福、黃昭順、柯志恩、陳超明、陳宜民、廖國棟、顏寬恆、蔣萬安、蔣乃辛、童惠珍，以及羅明才；而市議員有張斯綱、耿葳。

▼王金平宣布參選2020總統，考試院前院長許水德到場支持。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼王金平宣布參選2020總統，考試院前院長許水德到場支持。（圖／記者林敬旻攝）

▼王金平宣布參選2020總統，三三會理事長許勝雄到場支持。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼王金平宣布參選2020總統，三三會理事長許勝雄到場支持。（圖／記者林敬旻攝）

▼王金平宣布參選2020總統，國民黨立委蔣萬安到場支持。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼王金平宣布參選2020總統，國民黨立委蔣萬安到場支持。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字：王金平,國民黨,2020總統,總統大選

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