胡木源接國安局副局長卡新北？　侯友宜：不希望政治力介入

▲侯友宜出席「新北市中學暨小學運動會開幕典禮」。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北市警察局長胡木源4日接任國安局副局長，而誰來接胡木源的位置，卻傳出警政署長陳家欽和新北市長侯友宜溝通後，反而兜不攏。對此，侯友宜5日表示，給地方尊重以外，不希望看到有政治力介入，但他一切尊重警政署人事考核。

侯友宜上午出席「新北市中學暨小學運動會開幕典禮」會後表示，警政人事本來就是一條鞭，他當過警政署首長很清楚，按照階級、期別、倫理及績效考核，尊重警政署人事權，給地方尊重以外，不希望看到有政治力介入，一切尊重警政署人事考核。

關於「給地方尊重」的意思，侯友宜回應，「我們先尊重警政署人事考核」。各地警察局長向來是警政署選定，非地方職責；據媒體報導，依慣例直轄市警察局長人選底定前，會徵詢該直轄市長意見，不料陳家欽銜內政部長之命與侯友宜「溝通」時，卻變調成讓侯「圈選」，圈出來和原定人選不同，讓新北市警察局長人事案生變。

前國安局副局長陳國恩二月下旬就任海洋委員會副主委兼海巡署長，所留下國安局副局長職務，今發布由新北市警察局長胡木源，依內政部規劃，新北市警察局長職務將由航空警察局長陳檡文接任，航空警察局長職缺則由警政委員黃嘉祿接任。



但此波從國安局到警界的高層人事調整案卻遲遲無法完成，究其原由，竟是卡在新北市長侯友宜「不放人」，胡木源無法交接，警界傳出侯友宜另有屬意新北市警察局長人選。