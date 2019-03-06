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2女孩霸佔溜滑梯！兒子委屈望向媽...她「霸氣救援」讓網狂讚

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溜滑梯示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲一名小男孩去公園玩卻遇到2名鴨霸女孩出言恐嚇，媽媽霸氣救援讓網友狂讚。（示意圖／達志影像／美聯社）

突發中心／綜合報導

父母親遇到這種情況該如何處理？一名媽媽在網路上發文，表示假日時帶著兒子到公園玩，沒想到卻遇到兩名小女生霸佔溜滑梯的平台，她的兒子要上去時更遭到對方出言恐嚇，兒子害怕地看向這名媽媽，只見媽媽霸氣上前說了一段話，讓兩名女孩嚇得落荒而逃。PO文曝光後，網友們幾乎一面倒狂讚「做得好！」

這名母親在臉書社團「爆怨公社」中發文，直言「我要抱怨一下一堆屁孩」，表示假日兒子到公園玩，遇到一對不曉得是姊妹還同學的國小一、二年級女生，她倆霸佔住溜滑梯的平台，看到她兒子上前竟出言恐嚇，一搭一唱地說「你不可以上來，這裡是我們在玩的」、「對啊，你上來我就踢你下去喔！」

該名母親只見兒子一臉恐懼又委屈地回頭看向她，「身為一位溫和有禮的大人，只好上前去跟兩位妹妹協商」，她冷靜地向兩名小女孩講道理，強調公園是公眾場所，器材大家都可以使用，小朋友只有在自己家才有資格霸佔器材不給其他人使用。

她更補充，「還有，要是妳踢我兒子，我就會折斷妳的腿。」接著詢問對方的父母在哪，嚇得這兩個女孩火速離開公園，之後也沒瞧見他們的影子，但該名母親自我反省「是不是自己太過份，但這麼沒禮貌的公主癌小患者也XX的很沒禮貌啊！」文末，她還是詢問一下廣大網友的看法，「小小聲地問，我真的很過分嗎？」

花蓮市公所在國興里林芥公園及民享里設置兒童遊樂器材，滑梯型綜合遊具以及彈性安全遊戲地墊，市長魏嘉賢前往了解完工使用現況，現場正好有家長帶著小朋友遊玩，小朋友在卡通造型的戶外遊樂場不斷爬上爬下，開心不已。（圖／花蓮市公所提供）

▲媽媽一番霸氣言論，讓兩名小女孩嚇得落荒而逃。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

不少網友看完貼文後紛紛留言，「不過分啊，小小年紀就要霸凌別人有事嗎？」、「剛好而已」、「滿理性的啊，雖然後面那句有點過頭，但是殺傷力和震撼教育性十足」、「剛好而已，幾年前帶姪子去公園玩溜滑梯，一個死小孩直接推倒姪子，馬上衝過去換我推倒他！」、「會這樣講話的孩子，應該是家長也是這樣講話」。

但也有少部分網友認為「他們是糾眾霸佔（人數優勢），而妳是暴力恐嚇（大人恐嚇小孩）」、「哪個小孩不是這樣？我們也都是這樣成長過來的，只是言語上並沒有身體上的傷害，冷靜一下換個場景，今天如果是你寶貝兒子被恐嚇，你做何感想」，原PO則回覆「所以我打算找她爸媽談。」

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關鍵字：屁孩,溜滑梯,恐嚇

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