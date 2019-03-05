影／通訊行買iPhone XR「保固怪」　他查機型「是N開頭」！網：太黑心了吧

記者黃君瀚／綜合報導

蘋果iPhone手機型號最開頭的英文字母M、N代表什麼意義呢？高雄有網友近日在北部一間通訊行購入iPhone XR 128GB版本，結果回家後越想越不對勁，除了已有保固日期，查詢手機型號發現是N開頭，懷疑買到的根本不是全新手機。

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▲網友上月在台北市一間通訊行買iPhone XR 128GB版本，花了2萬5千餘元。資料照。（圖／翻攝PTT）

高雄男網友1日在PTT發文，表示2月23日有事到台北，剛好有換手機需求，便上3C比價網站查詢黑色iPhone XR 128GB版本價格，挑了一間報價最便宜、售價2萬5千元左右的通訊行，「之前都是跟網友購買二手，這次是第一次購買新機。」

他說，拿到手機當下檢查了序號、IMEI碼看似都正常，不過詭異的是上網查保固，發現日期是寫2019年11月20日，當下詢問通訊行店員，得到的回覆是憑發票就沒問題，他們也可代為處理，於是他就放心回高雄了。

▲網友PO出iPhone外盒和手機內查到的機型號，一個是M、一個是N。（圖／翻攝PTT）

事隔數日，心中的懷疑揮之不去，高雄男拿起iPhone XR再次確認，發現手機型號的開頭是N（NRY92****）。接著他檢查iPhone包裝盒，盒子背面左上印有型號是MRY92****，正好和手機內查到的NRY92****只差最前的英文字母，外盒是M，手機是N。

他上網查了幾篇文章，驚訝發現隱藏在英文內的秘密，「手機機型是M開頭代表全新，N則是整新機！」但由於這類資訊都是非官方文件，他馬上打給Apple官方，但客服稱官方無法判別M或N開頭到底是不是整新品，「Apple官方的說法是說，他們只認IMEI對不對、是不是正品，無法告訴你是不是整新。」

文章貼上網，不少iPhone用戶都直覺有問題，「已經有保固日期本身就不對勁」、「想撿便宜就要承擔這個風險」、「業者是說全新機？封膜也是當場在你面前拆嗎」、「告下去多拿幾台XR上來抽獎」、「嚇壞寶寶了，害我剛剛也去看我的XS盒子」、「整新機當新品賣，被通訊行洗啦！」

▲最初的購買證明。（圖／翻攝PTT）

此外，還有超多善心網友回報自己的手機型號英文，「我的iPad整新機N開頭」、「iPhone XS在101買的，開頭是M給你參考」、「我官網新機M供參考」、「我的iPhone X送修整新機N開頭」、「101買XR新機M，上週去修換整新是N」、「種花電信購買M開頭新機」、「全新一定是M，整新N，展示、員購3開頭，買過無數支新機也換過很多整新都是這樣。」

在網友建議之下，高雄男馬上搭車殺上台北，再次回到同一間通訊行，店家表示願意直接換新機，最終完美解決。有了這次教訓，他提醒想買蘋果的民眾，對於手機保固有疑問可直接打給官方客服，但無法得知開頭是M、N、F代表什麼的資訊；此外，他通訊行買的這支iPhone外盒上面的IMEI&serial number是另外貼上去的，和原本原裝的不一樣，建議一定要檢查清楚。

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