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為省錢！她出遊選「當天來回景點」　渣男卻「每月帶小三兩天一夜」：太傻

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▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲元配出遊都選離家近的景點，沒想到渣男卻月月帶小三過夜。示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

元配為了省錢，出去玩都當天來回，渣男卻每月帶小三兩天一夜！有位網友在臉書上哭訴，她表示和先生從交往到結婚，出去玩為了省錢，每次都只在附近景點玩一天就回家；沒想到對方竟然劈腿，每月都帶小三過夜，讓她心痛大嘆不值。網友看完貼文，都憤怒要她趕快離開這種爛人，千萬不要委屈自己。

一位女網友在臉書「爆怨公社」中痛訴先生出軌，更過分的是，自己和對方從交往到結婚7年多以來，為了省錢，出遊都是附近景點當天來回，久久才會過夜玩。沒想到之後竟發現先生「每個月都帶小三到處兩天一夜」，讓她又氣又難過，苦笑自己當初怎麼那麼傻。

請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友都憤怒表示，「重點是離婚了沒啊」、「趕快放生了啦，也要順便告知一聲，以免其他女人撿到爛人」、「省起來就能跟小三去兩天一夜」、「不管元配多好，沒吃過大便才想要去外面偷吃」、「渣男，搞不好是小三出錢」、「不對自己好一點，就有女人幫你花你老公的錢」、「那妳也別替他省了，拿他的錢好好的犒賞自己吧」。

也有過來人淚訴，「當初省錢跟他共吃一顆包子都不喊苦，也捨不得花錢出去玩都在家附近吃便宜的東西，還有不用錢的景點，結果他居然帶小三遊山玩水吃喝玩樂，我到底為什麼要陪他吃苦？」紛紛呼籲女人還是要對自己好一點，不要幫別人養老公。

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關鍵字：元配,小三,省錢,爆怨公社,渣男

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