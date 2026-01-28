自稱世交「五月天阿信」家　北投里長爆拗贊助

▲許智全被爆經常以「地方協調」「里民活動經費」等名義，對想要在當地施工的建商相關單位施加壓力。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

自稱和五月天主唱阿信家是世交，台北市北投溫泉里里長許智全擔任該職20年，在地人脈雄厚，但本刊接獲爆料，許智全經常以「地方協調」「里民活動經費」等名義，對想要在當地施工的建商相關單位施加壓力，不乏被「暗示明示」要回饋一下鄉里，才能讓其順利進行工程。

▲許智全這屆以些微票數差距，再度當選溫泉里里長。

今年45歲的許智全，第一次當選里長時，一度是全台最年輕里長，溫泉里也是阿信的家鄉，許智全曾對外表示，自己與阿信家族為世交，祖父輩即為好友。不過，有過去曾被許智全找麻煩的相關單位向本刊投訴，某建案施工期間，頻頻遭遇行政與地方層面的阻礙。包括台電、自來水管線遲遲無法開挖，連臨時取消路邊停車格的申請也遭卡關。

▲許智全（右）擔任里長至今20年，經常為民進黨輔選。

取消停車格 頻頻阻撓

爆料者指出，當施工單位因工程需要申請暫時取消停車格時，里長隨即動員里民致電相關單位反對，導致程序延宕近兩個月，直到最後才勉強通過。

▲許智全（右）在北投為里民服務多年，人脈深厚。

其中也有許智全和施工人員的對話錄音檔，許智全在對話中說，「我講難聽點，走到哪裡，做工程，都一樣啦。你像我們要去華固的幹嘛的、新聯陽樣品屋，通常都是我們在處理。人家要去拆房子，我們也是要去拜託里長，可能會透過當地人去講一下，這種事情是你們一定要去做的，不要省錢，你們欠錢對你們來說不會比較好過啦！」許甚至以粗俗語言表示，地方問題「算在你們身上」，若被里民責難，「帳就算在你身上」，語氣強硬。

拗廠商回饋 活動經費

其中一段對話提到，里長與工地人員討論里民活動經費，廠商代表當場表示「到時候里民活動我們就再幫忙一下」，並提及贊助金額。里長則回應，可協助將摸彩品、活動支出全數標註廠商名稱，甚至主動詢問是否需要統編或開立單據，強調「這條錢是要給社區的」，甚至開出具體的贊助金額。

▲許智全要求廠商捐錢贊助里民活動，但有里民反映買的禮品頗為廉價。

北投溫泉里一帶多家建設公司，都對許智全的作風有所耳聞，也不乏被「暗示明示」要回饋鄉里，但建商大多隱忍處理，或用贊助里民活動的名義捐錢，但也有不少里民反映，每次的里民活動不僅禮品頗爛，連旅遊活動都比其他里的還貴。

許智全里長回應表示，鄰里活動都會放邀請函給相關單位，不會勉強避免落人口舌。若要施工也不可能幫忙背書，因有一些施工單位會被檢舉，都會跟里民說他們有參與活動，請大家互相體諒，辦活動照片也會貼禮品捐贈單位，不會中飽私囊。

▲2022年，許智全曾批和他一同參選台北市士林、北投民進黨市議員的「焦糖哥哥」陳嘉行（右）是「荒唐哥哥」。左為羅致政。



