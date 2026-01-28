　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

自稱世交「五月天阿信」家　北投里長爆拗贊助

許智全被爆經常以「地方協調」「里民活動經費」等名義，對想要在當地施工的建商相關單位施加壓力。（翻攝自士林．北投智工團 許智全粉絲團）

▲許智全被爆經常以「地方協調」「里民活動經費」等名義，對想要在當地施工的建商相關單位施加壓力。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

自稱和五月天主唱阿信家是世交，台北市北投溫泉里里長許智全擔任該職20年，在地人脈雄厚，但本刊接獲爆料，許智全經常以「地方協調」「里民活動經費」等名義，對想要在當地施工的建商相關單位施加壓力，不乏被「暗示明示」要回饋一下鄉里，才能讓其順利進行工程。

許智全這屆以些微票數差距，再度當選溫泉里里長。（翻攝自中央選委會官網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許智全這屆以些微票數差距，再度當選溫泉里里長。

許智全這屆以些微票數差距，再度當選溫泉里里長。（翻攝自中央選委會官網）

▲許智全這屆以些微票數差距，再度當選溫泉里里長。

今年45歲的許智全，第一次當選里長時，一度是全台最年輕里長，溫泉里也是阿信的家鄉，許智全曾對外表示，自己與阿信家族為世交，祖父輩即為好友。不過，有過去曾被許智全找麻煩的相關單位向本刊投訴，某建案施工期間，頻頻遭遇行政與地方層面的阻礙。包括台電、自來水管線遲遲無法開挖，連臨時取消路邊停車格的申請也遭卡關。

許智全（右）擔任里長至今20年，經常為民進黨輔選。（翻攝自士林．北投智工團 許智全粉絲團）

▲許智全（右）擔任里長至今20年，經常為民進黨輔選。

取消停車格　頻頻阻撓

爆料者指出，當施工單位因工程需要申請暫時取消停車格時，里長隨即動員里民致電相關單位反對，導致程序延宕近兩個月，直到最後才勉強通過。

許智全（右）在北投為里民服務多年，人脈深厚。（翻攝自士林．北投智工團 許智全粉絲團）

▲許智全（右）在北投為里民服務多年，人脈深厚。

其中也有許智全和施工人員的對話錄音檔，許智全在對話中說，「我講難聽點，走到哪裡，做工程，都一樣啦。你像我們要去華固的幹嘛的、新聯陽樣品屋，通常都是我們在處理。人家要去拆房子，我們也是要去拜託里長，可能會透過當地人去講一下，這種事情是你們一定要去做的，不要省錢，你們欠錢對你們來說不會比較好過啦！」許甚至以粗俗語言表示，地方問題「算在你們身上」，若被里民責難，「帳就算在你身上」，語氣強硬。

拗廠商回饋　活動經費

其中一段對話提到，里長與工地人員討論里民活動經費，廠商代表當場表示「到時候里民活動我們就再幫忙一下」，並提及贊助金額。里長則回應，可協助將摸彩品、活動支出全數標註廠商名稱，甚至主動詢問是否需要統編或開立單據，強調「這條錢是要給社區的」，甚至開出具體的贊助金額。

許智全要求廠商捐錢贊助里民活動，但有里民反映買的禮品頗為廉價。（讀者提供）

▲許智全要求廠商捐錢贊助里民活動，但有里民反映買的禮品頗為廉價。

北投溫泉里一帶多家建設公司，都對許智全的作風有所耳聞，也不乏被「暗示明示」要回饋鄉里，但建商大多隱忍處理，或用贊助里民活動的名義捐錢，但也有不少里民反映，每次的里民活動不僅禮品頗爛，連旅遊活動都比其他里的還貴。

許智全里長回應表示，鄰里活動都會放邀請函給相關單位，不會勉強避免落人口舌。若要施工也不可能幫忙背書，因有一些施工單位會被檢舉，都會跟里民說他們有參與活動，請大家互相體諒，辦活動照片也會貼禮品捐贈單位，不會中飽私囊。

2022年，許智全曾批和他一同參選台北市士林、北投民進黨市議員的「焦糖哥哥」陳嘉行（右）是「荒唐哥哥」。左為羅致政。（翻攝自焦糖哥哥 陳嘉行臉書）

▲2022年，許智全曾批和他一同參選台北市士林、北投民進黨市議員的「焦糖哥哥」陳嘉行（右）是「荒唐哥哥」。左為羅致政。


更多鏡週刊報導
沾邊政治圈／擔任宋楚瑜發言人58天「腦袋都要炸掉」　她直呼後悔死了
人走茶涼趕出門／獨家！遭驟逝男友家人刁難　卜星慧被逼24小時搬家
人走茶涼趕出門／金馬影后喜嫁印尼富商　遠嫁才發現竟成小三「驚帶女兒逃離」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
車銀優慘了！遭5品牌切割　國防部也悄下架
正妹遭3男性侵　男友來電聽見崩潰
PokéPark KANTO搶先開箱！　草紗鎮超過600隻寶
快訊／台積電飆天價！　台股再推新高
川普喊「很棒」非美貨幣狂衝　日圓驚見152字頭
每天多吃「瘦得快老得慢」！　醫大推蛋白質菜單曝光了
獨／毛嘉慶爆性騷！　邀約「民眾黨女神」開房間

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

土地公尾牙要來了　唸「4句話」好運整年

星宇航空今年有望開航釜山　首個歐洲航點農曆年後公布

「看鬍鬚張調漲被罵實在很無辜」　同業揭辛酸

自稱世交「五月天阿信」家　北投里長爆拗贊助

醫收「橘色盒子」心跳漏一拍　妻詭笑：打開來看看

中國鼎泰豐風暴！　前董座被告「背信侵占」回應了

鼎泰豐爆山寨　中國品牌換名來台插旗

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

民俗專家曝大掃除「必清名單」　9物品不丟壞運一整年

2波變天！　挑戰冷氣團時間曝

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

爸爸送房害兒被罰錢？連續繼承屋噴百萬稅金？一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法｜地產詹哥老實說完整版 EP294

土地公尾牙要來了　唸「4句話」好運整年

星宇航空今年有望開航釜山　首個歐洲航點農曆年後公布

「看鬍鬚張調漲被罵實在很無辜」　同業揭辛酸

自稱世交「五月天阿信」家　北投里長爆拗贊助

醫收「橘色盒子」心跳漏一拍　妻詭笑：打開來看看

中國鼎泰豐風暴！　前董座被告「背信侵占」回應了

鼎泰豐爆山寨　中國品牌換名來台插旗

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

民俗專家曝大掃除「必清名單」　9物品不丟壞運一整年

2波變天！　挑戰冷氣團時間曝

「大谷殺手」參戰WBC！多明尼加徵召桑契斯　日媒評宿敵添大將

國際建築聚落成形　「皇翔ASTER ONE」共榮台北雙星新時代

車銀優遭5品牌切割！國防部也悄下架　逃稅疑雲影響持續擴大

總接案量2255億元　海悅蟬聯7年10大代銷龍頭

彰化鐵皮工廠火警！消防24車62人急灌救　1人嗆傷送醫

波多黎各損失大將！柯瑞亞因保險問題確定缺席經典賽

總是忍不住就想買買買？3個技巧降低你的「衝動消費」

台積電漲15元飆1795天價　指數漲264點飆32582新高

「三菱Outlander油電休旅」賣贏日本TOYOTA RAV4！台灣今年進口導入

趕車要求「禮讓手扶梯左側」　台北男1動作被判拘役30日

曹西平乾兒子曾被他趕走　哽咽：我的一切都是你給的

生活熱門新聞

鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

鼎泰豐爆山寨　中國品牌換名來台插旗

2波變天濕涼　圖看一周冷暖震盪

快訊／今晨12℃　2縣市大雨特報

參加Lu典婚宴！好多藝人「都找他合照」

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

2童看IMAX電影吵整場！美麗華道歉「超頂處理」被讚爆

今晚雨加大！　「下最多」地區曝

國中弟助身障者過馬路　網讚根本天使

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

尾牙被逼表演！Z世代不忍「提問1句」嚇歪高層

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

Toyz獄中結婚了！

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

台灣列上榜！　3原因「末日鐘」倒數85秒

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

韓首位出櫃女星結婚！《偶像學校》慎惠仁閃嫁小2歲歌手

遊樂設施故障！2國小童「比劃540求救」

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面