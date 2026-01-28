醫收「橘色盒子」心跳漏一拍　妻詭笑：打開來看看

▲陳志金收到岳父送的竹山紫南宮馬年錢母。（圖／翻攝陳志金臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

ICU醫師陳志金分享，下診回家看到一個橘色盒子，心跳漏了一拍！原本的疲累感瞬間消失，心想太座該不會加入了「愛馬人士」的行列吧？答案揭曉，原來是每年都超夯的竹山紫南宮錢母。

陳志金指出，太座帶著詭異的微笑說，「你打開來看看啊」；原來是岳父送來的祝福，每一年岳父都會託友人去紫南宮求來，保佑我們一家平安、ICU的病人平安，「哈哈！這個『愛馬人士』我可以，下次盒子換個顏色比較不會嚇人。」

紫南宮丙午馬年錢母除延續每年以生肖作為設計核心，在銅幣上分別鍍上純金與純銀色澤，正面皆鑲嵌土地公聖像圖騰，單枚分裝；另推出精裝套組，造型設計為奔騰意象的駿馬座身，鑲嵌金、銀兩枚錢母合成一組，並揹負金色聚寶盆，寓意「馬上發財、財運奔騰」，祝福信眾全年平安順遂。

廟方指出，今年因為是討喜的馬年，因此準備發放數量比去年多很多，造型設計包裝上經土地公土地婆指示，也提高很多預算，呈現如名牌精品的精緻質感，搭配「馬上發財」、「馬上成功」等吉祥話。而馬年錢母已於元旦發放，吸引大批民眾排隊拿取。

