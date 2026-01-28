「看鬍鬚張調漲被罵實在很無辜」　同業揭辛酸

▲今年元旦起，從高檔自助餐到平民小吃，多樣品牌都調整價格。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣知名魯肉飯連鎖餐飲品牌鬍鬚張，年初宣布調漲，小碗飄香魯肉飯一口氣漲破70元，引發各方議論，然而許多業者也向本刊訴苦「真的是撐不下去，才會漲價的。」

新春伊始，新一波餐飲漲價海嘯席捲全台。最引人矚目的莫過於鬍鬚張，宣布1月12日起，對6大系列、48個品項調漲價格，平均漲幅約3.8％，但被網友熱議的小碗飄香魯肉飯，一口氣飆破70元，跟過去「銅板美食」的印象實在差太多，讓鬍鬚張連忙跳出來澄清，表示那是有蛋有菜的「飄香飯」。

不只鬍鬚張，多家高檔飯店自助餐也都喊漲，晶華酒店吃到飽自助餐栢麗廳，宣布平日餐價上調百元，老爺酒店Le Café咖啡廳除平日下午茶維持原價外，其他餐期上漲100至200元；美福飯店彩匯自助餐調幅最明顯，最高上漲280元。連剛登錄興櫃的饗賓餐旅集團旗下五大Buffet品牌，包括饗食天堂、果然匯調整為30元，饗饗、旭集、URBAN PARADISE則是貴100元。

平民美食也紛紛喊漲，像是速食店肯德基就把原版蛋撻升級為「超極酥」後上漲2元。我家牛排分店陸續將熱門主餐品項漲10至60元不等，獲米其林必比登推薦的阿城鵝肉，半隻鵝從840元漲至900元，連鎖咖啡品牌路易莎咖啡也有多項產品調漲5元。

本刊詢問漲價業者，不少聞漲色變、已讀不回，巴不得被媒體忘記。

「我寧可產品少、不敢售價變貴。」一家連鎖便當業者跟本刊表示，因為便當是民眾幾乎每天都會碰到的第一線產品，消費者不會細分每項食材到底漲多少，只會看最後售價。

一家知名連鎖便當店就對本刊表示，「看鬍鬚張調漲被網友罵成那樣，實在很無辜。」他以自身為例，去年挪威鯖魚的成本就漲了45％，又不能全漲給消費者，預期因天候與環保問題，短期根本降不下來，就大筆一揮，直接讓鯖魚消失在菜單上。

「你可以發現，很多餐飲店都是老闆夫妻自己下來做的，能省則省。」一位業者表示，不少餐廳的客單價看似提升、但其實毛利增加不到「一顆銅板」，只能採取不斷推新品，以多元菜單、新品嘗鮮等方式增加來客量。



