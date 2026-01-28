民俗專家曝大掃除「必清名單」　9物品不丟壞運一整年

▲大掃除應斷捨離這9樣物品，別把壞運帶到新的一年。（示意圖／pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

農曆年前家家戶戶都會大掃除，但有些東西若繼續留在家中，即便妥善收好，也可能把壞運一路留到明年。民俗專家楊登嵙提醒，大掃除是為了「除舊布新」，應丟棄9樣東西，以免影響健康，甚至破財或發生意外。

楊登嵙指出，春節前大掃除，象徵清除舊一年的穢氣，迎接新的氣場，若家中有些破損、過期的負能量物品，愈是捨不得丟，反而可能愈倒楣，所以應立即淘汰九樣物品：

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、破碗、破杯、破盆

使用這些有裂紋、缺口的杯碗瓢盆，可能有割傷風險，引發意外及破財。

二、枯死植物

留著枯死植物是大忌，不僅滋生黴菌、細菌，更視為是衰敗之象，恐引發病痛、宅運下滑。

三、過期藥品

過期的藥可能已經變質，服用會對身體造成傷害，若誤食恐傷身。

四、過期的食物

冰箱中過期的食物可能變質、滋生黴菌或細菌，吃下肚不僅傷身，還可能讓運勢走下坡。

五、損壞不修的家電

堆積損壞不修的家電，會形成不穩定磁場，引發家運下滑，運勢及財運衰敗。

六、老舊娃娃、人偶

老舊娃娃、人偶容易藏污納垢，在民俗觀點中，易附著陰氣，引發病痛、犯小人、靈異現象。

七、舊雜誌、型錄

老舊雜誌、型錄若無保存價值，應避免堆積，否則潮濕環境下會發霉、滋生細菌，也象徵「過氣」，易導致運勢下滑。

八、破損老舊不穿的衣服

破損或老舊不穿的衣服，即便放在衣櫃裡也是「衰敗之氣」，可能帶來破財、運勢不佳。

九、看了心情會不好的物品

無論是紀念品還是舊物，若看了會觸景傷情、心情不好，應果斷丟棄，否則小則心情鬱悶，大則情緒長期累積，影響健康及整體運勢。