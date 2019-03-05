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無辜清潔員入噁爛「千屎萬蚤屋」　分分鐘「萬蚤蝕身」崩潰逃

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▲▼清潔人員進入一間噁爛套房，滿是貓屎跟跳蚤。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

▲清潔人員進入一間噁爛套房，滿是貓屎跟跳蚤。（圖／翻攝自《爆怨公社》下同）

記者林彥臣／綜合報導

一名居家清潔人員在臉書社團《爆怨公社》PO出一系列滿是貓屎與跳蚤的套房照片，以及自己慘遭上萬隻跳蚤攻擊過後的慘狀。由於屋況實在太慘烈，讓他看完之後崩潰表示，「放棄走人！一小時兩千我也不掃」。

▲▼清潔人員進入一間噁爛套房，滿是貓屎跟跳蚤。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

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這位清潔員表示，「居家清潔第一次遇到這種的客戶，房子裡幾萬隻的跳蚤不先叫除蟲的來，只想省錢害人受害，重點，有蟲還不說....有蟲還不說....有蟲還不說」。

他說，「進屋還只叫我們清潔人員進去，自己拍拍屁股走人，還是第一次看，真的是王八蛋，沒賺到錢還要花錢看醫生，到底有沒有良心啊！」

▲▼清潔人員進入一間噁爛套房，滿是貓屎跟跳蚤。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

他進一步說明進入後的狀況，「一開始只覺得髒，想說腳怎麼一直像起雞皮疙瘩的感覺，翻開褲管已經滿滿都是，放棄走人！一小時兩千我也不掃。這也是百年難得一遇。」

▲▼清潔人員進入一間噁爛套房，滿是貓屎跟跳蚤。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

從這位清潔員的照片中可以發現，他全身上下包括腰部、腹部、大腿、小腿滿滿都是跳蚤叮過的紅豆冰，狀況非常悽慘。

網友在他的PO文中回應表示，「當下不能拒接嗎，太可惡了吧！」、「好扯喔！天啊⋯看了很想抓癢耶。」、「恐怖⋯難怪房東不太租給有養寵物的」、「到底是怎麼住人的 怎會這麼多蟲」、「好髒亂的環境～真是辛苦你了～賺錢真是不容易啊！」。

▲▼清潔人員進入一間噁爛套房，滿是貓屎跟跳蚤。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

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關鍵字：貓屎,清潔員,居家清潔,跳蚤,爆怨公社

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