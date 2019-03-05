21歲正妹「想紅」床戰6男送愛滋病　關鍵字「喜來登600分」瘋傳

大陸中心／綜合報導

大陸一位李姓正妹為了衝高網路人氣，找來6位壯漢床戰，還拍下影片以「喜來登600分」為關鍵字上傳網路，「肉搏戰實錄」就在各大社交網站上瘋傳。這位正妹事後還散布身患愛滋病的消息，並發文表示，「恭喜你們2019年獲得愛滋病」。不過江漢公安3日PO出警情通報證明，這只是不實消息。

▲疑似「喜來登600分」影片中的女主角。（圖／北京時間）

根據《北京時間》報導，3月3日，湖北武漢江漢區有幾段被網友稱作「喜來登600分」的影片在網路瘋傳；影片內容為自稱罹患愛滋病的正妹，在酒店與多名男子發生「不正當」關係。正妹PO文指出，「心疼跟我600分的那6個男，恭喜你們2019年獲得愛滋病」且喜來登已經成為愛滋病的「新晉滿分勝地」。

影片在網路爆紅後，武漢市江漢區公安分局透過微博指出，3日當晚已查出影片是由公眾號寫手樊姓男子及「當事人」21歲李姓正妹，另外還有一位20歲的劉姓女子流出。

▲為了要紅，李姓正妹上網散布「有愛滋」的消息。（圖／北京時間）

公安表示，經過調查、影片追踪，結合證人證言等系列證據，初步查實是李姓正妹為了提高網路知名度，夥同樊男、劉女等人聯手編造不實訊息炒作，這段「喜來登600分」影片是經過剪貼拼接而成，與喜來登酒店無關。目前，案件正在進一步偵辦中，公安機關將依法追究該案中的犯罪行為。

▲散布消息同時還把喜來登飯店也拖下水。（圖／北京時間）

消息在網路曝光後，不少網友認為，「現在某些小孩玩的真瘋」，「我也覺得露臉的幾個影片不像」，「有沒有好心人分享下」。還有眼尖網友認出女主角的身分，「這女的，我初中就認識」。