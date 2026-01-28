　
2波變天！　挑戰冷氣團時間曝

▲▼下雨，冬天，冷氣團，寒流。（圖／記者周宸亘攝）

▲今日東北季風影響。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／台北報導

2波冷空氣接力！氣象專家吳德榮指出，周六晚間另一波冷空氣南下，周日至下周二冷空氣影響；下周三、下周四的清晨，台北測站有短暫觸及大陸冷氣團定義的機率。

今晚至周四晨探12度

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風影響，北部、中部山區雨後多雲，東半部偶有局部短暫雨，北台偏冷，中南部多雲時晴，白天舒適微熱、早晚微冷；今日中部3000公尺以上高山有飄雪機率，今晚至周四晨本島平地最低氣溫仍可降至12度左右。

吳德榮說，周四至周六各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率，冷空氣逐日減弱，氣溫逐日回升；周四北微涼、中南部舒適，周五、周六各地晴暖舒適，連日的早晚氣溫皆低，日夜溫差大。

周六冷空氣再南下

吳德榮表示，周六晚另一波強度類似的冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨；周日至下周二冷空氣影響，北台偏冷；周日、下周一北部、東半部、中部山區有局部短暫雨；下周二北部雨後多雲，東半部有局部短暫雨；下周三至下周五冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，但因夜間輻射冷卻強，早晚氣溫低，日夜溫差很大。

吳德榮指出，下周三、下周四的清晨，台北測站有短暫觸及大陸冷氣團定義（≦14度）的機率；而這兩波冷空氣雖都不強，但帶來冷暖交替變化、日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

【爬太快的困擾】霍諾德91分登頂台北101　賈永婕揭私下對話：不是有答應我嗎

氣象氣云吳德榮

