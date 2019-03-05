宋江陣煞氣重！36官將「只能35個人」扮演　網曝全扮後果：會死1個

▲網友說，36官將只能扮35個，不然會出事。（圖／翻攝自靈異公社）

網搜小組／綜合報導

台灣傳統文化裡，民間祭祀、廟會喜慶都會出現陣頭，常見有神將、宋江陣、八家將、舞龍舞獅等等。其中宋江陣表演人數通常以36人、72人為主，並以108人為大忌。不僅如此，有網友還貼文表示，36官將不能全扮演，只能35個，「因為煞氣太重，全扮演會死一個」。話題掀起熱議，不少網友都直呼「長知識了」。

網友在臉書《靈異公社》發文表示，「36官將，不能全扮演，只能35個」，因為煞氣太重，若36個全扮演的話，有1人會喪命。其他網友紛紛留言，「沒人說都不知道有這樣的忌諱」、「真的有聽老一輩的人講過」、「想知道原因」、「可以說明清楚一點嗎？認真想知道」。

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▲宋江陣是台灣常見陣頭。（示意圖／資料照）

有網友則解釋這個忌諱的原因，「我記得以前人是說，水滸傳108人結局不好，所以滿編為禁忌」、「前輩說這是一種習俗跟傳統，好像有不能冒犯之意，以前高雄曾有大熱鬧開了108個，據說就出事了」、「宋江大陣也到107而已，沒人敢跳108人」、「這是真的以前，每次就是一個會死掉，搞到後面沒人敢全數」、「36天罡、72地煞、梁山108條好漢皆死於非命，這3個數字別碰」、「聽說跟梁山108位好漢有關，36天罡、72地煞不能湊足，一定要多小孩或是大人（基本小孩偏多），不然會有離奇案件」。

據悉，宋江陣最早出現於明末清初，相傳是南少林五祖拳祖師蔡玉明（名謙，以字行）所創，由一些愛好武術者在廟會廣場表演各種武術招式。一名網友留言透露，現在一般多以36人組成的宋江陣最為普遍，「如果要全開，其中必須要有一人扮演『送棺』來化解煞氣，如果沒有送棺者，其中一個人會有危險」。

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